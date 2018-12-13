السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي مدير السعودية اليوم البلدان العربية بوزارة الخارجية الجزائرية



الجزائر 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

التقى سفيـر خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني اليوم, مدير عام البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير محمد يرقي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات القائمة بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

19:12ت م

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الجزائر 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسالتقى سفيـر خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني اليوم, مدير عام البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير محمد يرقي.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات القائمة بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:12ت م0216

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