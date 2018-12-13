السعودية | مثمنين جهودهم الدوريات الأمنية تشكر وزارة الشؤون الإسلامية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:06 مساءً, 13 ديسمبر 2018 م

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رفع مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد آل غظيف القحطاني خطاباً لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد بالرياض قدم فيه شكره للمركز ولكافة دعاة المركز الرسميين نظير الكلمات الوعظية والإرشادية التي ألقيت على منسوبي الإدارة فشملت الإدارة والمراكز التابعة لها وعددها (٦) حيث بلغ عدد الكلمات (٧٥) كلمة ألقيت خلال شهر ربيع الأول، وكان لها الأثر الملموس على أداء العاملين وتوجيههم، والجدير بالذكر أن من المهام الكبيرة التي تقوم بها مراكز الدعوة والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنسيق البرامج الدعوية للدعاة الرسميين في الجهات الحكومية بعد التنسيق مع الجهات المعنية والراغبة في ذلك، وذلك لأن التعاون بين الجهات الحكومية من المطالب المهمة للتكامل بين الدوائر الحكومية لمواكبة التطور وتحقيق أهداف رؤية 2030 .