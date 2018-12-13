شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بـ #حرس_الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وكالة وزارة الداخلیة للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (برتبة جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري).

وأوضحت الوكالة في بیان لھا الیوم (الخمیس)، أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظیف عبر الرابط الإلكتروني (هنا).

وكانت وكالة وزارة الداخلیة للشؤون العسكرية والإدارة العامة للقبول المركزي دعت الشھر الماضي المواطنین للتقديم لشغل وظائف في رتبة “جندي سائق وجندي دوريات بحري وبري” بحرس الحدود.

واشترطت، أن يكون المتقدم مستوفیاً للاشتراطات العامة التي يجب توفرھا في شاغلي الوظائف الحكومیة، وأن يكون مستوفیاً للاشتراطات التي يجب توفرھا في شاغلي الوظائف العسكرية.

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