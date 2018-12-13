شكرا لقرائتكم تشكيل لجنة استشارية نسائية معنية بشؤون المرأة في الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قراراً بتشكيل لجنة استشارية نسائية تٌعنى بشؤون المرأة وتنميتها في المنطقة .

وتضم اللجنة في عضويتها 15 عضوة من الجهات الحكومية والمجتمع ومن المثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة ، وبرئاسة الدكتورة نورة بنت عبدالله العصيمي .

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه الخطوة جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030 التي أعطت حيزاً كبيراً من اهتماماتها للمرأة السعودية ومن ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30% وكذلك شغلها لمواقع قبادية.

وحدّد سموه أهداف ومهام اللجنة بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع وتلبية احتياجاتها وكذلك دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها إلى إمارة المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات , بالإضافة لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية .

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