شكرا لقرائتكم فیدیو.. ضبط كمیات ھائلة من الحبوب المخدرة مخبأة في شحنات رمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجمارك السعودية من ضبط كمیات ھائلة من الحبوب المخدرة القادمة من لبنان وسوريا، والتي تم إخفاؤھا في كراتین فاكھة الرمان، ضمن إرسالیة قادمة إلى المملكة.

وأظھر مقطع فیديو رجال الجمارك وھم يفتحون كراتین الرمان حیث تم تعبئتھا من أعلى بشكل طبیعي فیما تم إخفاء أكیاس الحبوب المحظورة في مكان سري من أسفل.

وبین المقطع كامل الكمیة بعد إخراجھا وبدا واضحا أنھا كمیة ضخمة وھائلة، قصد بھا الإضرار بالمملكة وأھلھا، إلا أن يقظة رجال الجمارك أحبطت المخطط، حفظ الله المملكة وأھلھا.

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