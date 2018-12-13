شكرا لقرائتكم السفير آل جابر: اليمن يتنفس بعد هزيمة المشروع الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر أن جهود المملكة والتحالف العربي التي قادت إلى اتفاق السويد اليوم تعد هزيمة جديدة للمشروع الإيراني.

وقال السفير آل جابر : اليمن يتنفس بعد نجاح الشرعية والتحالف الداعم لها في استعادة مؤسسات الدولة في الحديدة وإعادتها للعمل بشكل طبيعي كما كانت قبل الانقلاب لخدمة الشعب اليمني.

وأضاف السفير السعودي أن هذا سيسمح بمزيد من الشحنات التجارية والإغاثية عبر موانئ الحديدة والصليف، وللتصدير من رأس عيسى وهي هزيمة جديدة للمشروع الإيراني.

وكان السفير السفير السعودي لدى اليمن، قد أكد في وقت سابق أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين وفد الحكومة الشرعية ووفد الانقلابيين ضمن مشاورات السويد ينص على انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة.

وقال آل جابر في تغريدة له عبر تويتر: أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى إرغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقيات برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى.

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