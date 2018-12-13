الان تتابع إيقاف تداول المعاملات الورقية داخل أمانة جدة اعتبارا من هذا الموعد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
في سبيلها لمواكبة التطور المعلوماتي و الإلكتروني، ومقتضيات روح العصر الحديثة وتسهيلا على المواطنين و المقيمين،أعلنت أمانة جدة،اليوم عن إيقاف تداول المعاملات الورقية داخل الأمانة
وأكدت الأمانة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها ستبدأ اعتماد المعاملات الإلكترونية، اعتبارًا من (الأحد) الموافق 1440/4/16هـ
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