الان تتابع إيقاف تداول المعاملات الورقية داخل أمانة جدة اعتبارا من هذا الموعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

في سبيلها لمواكبة التطور المعلوماتي و الإلكتروني، ومقتضيات روح العصر الحديثة وتسهيلا على المواطنين و المقيمين،أعلنت أمانة جدة،اليوم عن إيقاف تداول المعاملات الورقية داخل الأمانة

وأكدت الأمانة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها ستبدأ اعتماد المعاملات الإلكترونية، اعتبارًا من (الأحد) الموافق 1440/4/16هـ