ملتقى مديري إدارات الأمن والحماية يستشرف المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

اختتمت أمس فعاليات الملتقى الأول لمديري إدارات الأمن والحماية بالمناطق والمحافظات، المنعقد بمقر الأمن العام بالرياض لمدة يومين.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني أن الملتقى يأتي ضمن الحراك التطويري الذي دأبت عليه مديرية الأمن العام في شتى تخصصاتها ومهامها، بقصد استطلاع الواقع واستشراف المستقبل والسعي المعرفي بمستوى مخرجات الأداء لتواكب النقلات العملية لمختلف مناحي العمل الأمني.

ونقل للمشاركين تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وتمنياته بنجاح الملتقى الذي يعكس ما وصل إليه الأمن العام من تطور.

وأكد أهمية الأدوار التي تقدمها إدارات الأمن والحماية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، واصفا هذه الجهود بأنها مميزة، مطالبا الجميع بالاستمرار في نهج التحديث والتطوير وحماية منسوبي الأمن العام مما يعكر صفو هذا التميز والثناء الذي نجده من قادتنا ومواطني هذا الوطن.

وأشار القحطاني إلى أهمية مخرجات الملتقى في الوقت الذي تشهد فيه المملكة قفزات نوعية في التنمية والتطوير وتوظيف التقنية، داعيا إلى أهمية تحقيق التكامل بين إدارات الأمن والحماية وغيرها من إدارات الأمن العام بمختلف المناطق والمحافظات والعمل بروح الفريق الواحد.

واستعرض مدير الإدارة العامة للأمن والحماية اللواء رائد العجاجي الجهود التي تبذلها الإدارة، مستذكرا مراحل الإعداد لهذا الملتقى الذي يأتي في وقت تكثفت فيه المهام المنوطة بالأمن العام، وشهدت تحولات مهمة في وسائل التواصل الاجتماعي.