ضبط 160 كجم أسماك فاسدة جنوب مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ضبطت الفرق الرقابية في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس 160 كجم أسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قادمة من أحد المنافذ الجنوبية لمكة المكرمة، حيث جرى تحضيرها من قبل عدد من العمالة الوافدة المخالفة، تمهيدا لتوزيعها على المحلات والمطاعم بالمنطقة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح أن فرقة من البلدية صادرت الكمية المضبوطة من السمك الفاسد بسبب سوء الحفظ والتخزين، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، مبينا أن المراقبين يبذلون جهودا كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة في الأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى عدم شراء أي من المنتجات الغذائية إلا بعد التأكد من مصدرها وصلاحيتها، والتعاون مع الأمانة للإبلاغ عن أي مخالفات صحية عن طريق بلاغات الأمانة 940، وعبر قنوات التواصل الرسمية.