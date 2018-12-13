5 خدمات الكترونية توعوية لهيئة الأمر بالمعروف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، بقاعة الاجتماعات بمكتبه خمس خدمات توعوية الكترونية جديدة في مرحلتها الأولى، وذلك لتواكب التحول الالكتروني في خدمات التوعية والتوجيه، بحيث يمكن للمستفيد من داخل الرئاسة وخارجها الاستفادة من هذه الخدمات التي تتماشى مع التطور الذي تعيشه الرئاسة العامة في البيئة التقنية، حيث أطلق مركز معلومات في الرياض، ومركز معلومات في المنطقة الشرقية.

واستمع لشرح مفصل عن الخدمات والإضافات التقنية الجديدة، وما تميزت به وما ستضيفه نحو إتقان وتحسين الأداء، مما يساهم في مساعدة المستخدمين للحصول على خدماتهم.

وأطلقت الرئاسة أخيرا الإصدار الجديد للبوابة الالكترونية الداخلية لمنسوبيها، واحتوت البوابة على تحسينات على مستوى تنظيم الواجهة وتطوير الأداء نتيجة للتقييم الدوري الذي تؤديه الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وأكد الرئيس العام أهمية تطوير العمل في الجانب التقني لمواكبة التغير السريع في البيئة التقنية والموازنة بين أنشطة الرئاسة وتخصصها النظامي وبين العملية التقنية التي تعتمد عليها كل القطاعات في أداء وممارسة نشاطاتها وتقديم خدماتها.

الخدمات التوعوية: