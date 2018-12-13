اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين للعمرة إلى المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

اكتمل وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من المجموعة الـ13 أمس إلى المدينة المنورة، ليصبح العدد الإجمالي 203 معتمرين ومعتمرات من 8 دول أفريقية.

وعبر الضيوف عقب وصولهم عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة، منوهين بتميز الخدمات والتسهيلات التي قدمت لهم منذ مغادرتهم بلادهم وحتى وصولهم للمملكة.

من جهته رحب وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على البرنامج الدكتور عبدالله الصامل بالضيوف، متمنيا لهم عمرة مقبولة وإقامة طيبة في بلدهم الثاني المملكة، منوها إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافة هذه المجموعة يؤكد اهتمامه وحرصه بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، كما يجسد السعي الدؤوب والحثيث لتقوية أواصر العلاقات الودية بين المسلمين شعوبا وحكومات.

وأوضح أن الأمانة العامة للبرنامج أعدت لهذه المجموعة برنامجا ثقافيا متنوعا في المدينة المنورة، يتضمن عقد ملتقيات وندوات، يأتي في مقدمتها لقاء مفتوح مع إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور عبدالله البعيجان، إضافة إلى زيارات لمعالم المدينة التاريخية، كمسجد قباء وزيارة شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض القرآن الكريم.

دول قدم منها الضيوف