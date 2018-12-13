سجون مكة تحتفي بالمتعافين من الإدمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

احتفت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس الأول بنزلائها المستفيدين من مركز معالجة الإدمان «إشراقة» بحضور عدد من الضباط والعاملين في السجن.

ويعد برنامج إشراقة من البرامج الرائدة على مستوى المملكة في علاج وتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات من السجناء، إذ يعتمد على مجموعة من الأنشطة التي تركز على جوانب التفاعل الذاتي للسجين، وغرس روح التفاؤل والأمل وتعزيز الثقة بالنفس، والاعتماد على الكفاءة الذاتية والرقابة الشخصية.

يذكر أن احتفاء المديرية بنزلائها المتعافين يأتي انطلاقا من رسالتها في التأهيل والإصلاح وتعزيز الوعي لديهم، وكنموذج حي لجلسات البيئة العلاجية والتعبير عن المشاعر.