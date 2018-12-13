التعادل الإيجابي يسيطر على مواجهة الفتح والفيصلي

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة 13 من الدوري

ساد التعادل الإيجابي "بهدف لمثله" مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الفتح مع نظيره الفيصلي على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده النقطي إلى 17 نقطة، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 17 نقطة أيضًا.

بدأ الشوط الأول متوسط الرتم مع انحصار اللعب في منتصف الملعب، دون قدرة فريق على الهيمنة بشكل كامل على منطقة المناورة، حتى حلّت الدقيقة 38 عندما تعرض أحد لاعبي الفتح للإعاقة داخل منطقة الجزاء لفريق الفيصلي، اضطر حكم المواجهة للعودة إلى تقنية الفيديو للفصل فيها، وعاد باتخاذ قرار ركلة جزاء للفتح، ليتقدم لها عبدالقادر الوسلاتي ويحرز من خلالها الهدف الأول لفريقه مع حلول الدقيقة 39، لتكون أهم الأحداث خلال الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات جادة من فريق الفيصلي للحاق بنتيجة المواجهة، وبعد مرور ربع ساعة تحصل الفيصلي على خطأ في منتصف ملعب الفتح، نجح المدافع ايقور روسي في ترجمته لتعديل النتيجة بعد رأسية متقنة، لتصبح الكفة متعادلة هدف لمثله، وبقي التعادل سيد الموقف دون أن ينجح أحد الفريقين في كسر التعادل، كما هو الحال أيضًا في التعادل النقطي الذي أبقى الفريقين متعادلين نقطيًّا.