في رابع حالة خلال أسبوعين.. جمل يكسر قاع جمجمة راعيه بعفيف

محمد بن مسعود - الدمام - أصابه بكسر في الجمجمة وتم نقله لمستشفى متقدم

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عفيف العام، رابع حالة لمقيم صومالي تعرض لهجوم جمل هائج، خلال أسبوعين، أحضره كفيله لإسعافه اليوم.

وشخّص الأطباء إصابة "الراعي" بكسر في قاع جمجمة الرأس إثر قضمة الجمل، وتم نقله لمستشفى محافظة الدوادمي لتلقي العلاج اللازم هناك.