في رابع حالة خلال أسبوعين.. جمل يكسر قاع جمجمة راعيه بعفيف

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استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عفيف العام، رابع حالة لمقيم صومالي تعرض لهجوم جمل هائج، خلال أسبوعين، أحضره كفيله لإسعافه اليوم.
وشخّص الأطباء إصابة "الراعي" بكسر في قاع جمجمة الرأس إثر قضمة الجمل، وتم نقله لمستشفى محافظة الدوادمي لتلقي العلاج اللازم هناك.
في رابع حالة خلال أسبوعين.. جمل يكسر قاع جمجمة راعيه بعفيففهد الغبيوي الخليج 365 2018-12-13
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عفيف العام، رابع حالة لمقيم صومالي تعرض لهجوم جمل هائج، خلال أسبوعين، أحضره كفيله لإسعافه اليوم.
وشخّص الأطباء إصابة "الراعي" بكسر في قاع جمجمة الرأس إثر قضمة الجمل، وتم نقله لمستشفى محافظة الدوادمي لتلقي العلاج اللازم هناك.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
08:08 PM
أصابه بكسر في الجمجمة وتم نقله لمستشفى متقدم
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عفيف العام، رابع حالة لمقيم صومالي تعرض لهجوم جمل هائج، خلال أسبوعين، أحضره كفيله لإسعافه اليوم.
وشخّص الأطباء إصابة "الراعي" بكسر في قاع جمجمة الرأس إثر قضمة الجمل، وتم نقله لمستشفى محافظة الدوادمي لتلقي العلاج اللازم هناك.
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المصدر : الخليج 365
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