"أمير الشمالية" يكرم الطلاب الفائزين في ألعاب القوى على مستوى المملكة

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استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، الطالب أحمد بن موسى المحمود الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، والطالب مشاري بن علق الشمري الحاصل على المركز الثاني في مسابقة 100 متر في مسابقة ألعاب القوى على مستوى المملكة.
وهنأ أمير المنطقة الطلاب بهذا الإنجاز، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح، محفّزاً إياهم على العمل الجاد والمنافسة. مقدمًا في نهاية الاستقبال دعماً مالياً للطلاب.
كما استقبل أمير المنطقة الطالبة حنين بنت حميد العنزي بمناسبة تحقيقها المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة القصة القصيرة، حيث هنأ الطالبة بهذا الإنجاز ومقدمًا دعماً مالياً للطالبة، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح، حاثاً الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية ومواصلة التمّيز.
وأكد أن مثل هذه المسابقات تسهم في الارتقاء بالمستوى الأدبي والثقافي لدى الطالبات، مثمناً جهود جميع المعلمات وقيادات تعليم الحدود الشمالية, متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع.
من جانبها عبرت مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية -بنات- نورة الفايز, ومشرفة النشاط حصة الخشرم, عن الشكر الجزيل لأمير المنطقة على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لبناته المتميزات بالمنطقة، ودعمه ومساندته وتكريمه.
"أمير الشمالية" يكرم الطلاب الفائزين في ألعاب القوى على مستوى المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، الطالب أحمد بن موسى المحمود الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، والطالب مشاري بن علق الشمري الحاصل على المركز الثاني في مسابقة 100 متر في مسابقة ألعاب القوى على مستوى المملكة.
وهنأ أمير المنطقة الطلاب بهذا الإنجاز، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح، محفّزاً إياهم على العمل الجاد والمنافسة. مقدمًا في نهاية الاستقبال دعماً مالياً للطلاب.
كما استقبل أمير المنطقة الطالبة حنين بنت حميد العنزي بمناسبة تحقيقها المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة القصة القصيرة، حيث هنأ الطالبة بهذا الإنجاز ومقدمًا دعماً مالياً للطالبة، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح، حاثاً الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية ومواصلة التمّيز.
وأكد أن مثل هذه المسابقات تسهم في الارتقاء بالمستوى الأدبي والثقافي لدى الطالبات، مثمناً جهود جميع المعلمات وقيادات تعليم الحدود الشمالية, متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع.
من جانبها عبرت مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية -بنات- نورة الفايز, ومشرفة النشاط حصة الخشرم, عن الشكر الجزيل لأمير المنطقة على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لبناته المتميزات بالمنطقة، ودعمه ومساندته وتكريمه.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
07:53 PM
قدم دعمًا ماليًا لهم وحثهم على مواصلة التفوق
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، الطالب أحمد بن موسى المحمود الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، والطالب مشاري بن علق الشمري الحاصل على المركز الثاني في مسابقة 100 متر في مسابقة ألعاب القوى على مستوى المملكة.
وهنأ أمير المنطقة الطلاب بهذا الإنجاز، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح، محفّزاً إياهم على العمل الجاد والمنافسة. مقدمًا في نهاية الاستقبال دعماً مالياً للطلاب.
كما استقبل أمير المنطقة الطالبة حنين بنت حميد العنزي بمناسبة تحقيقها المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة القصة القصيرة، حيث هنأ الطالبة بهذا الإنجاز ومقدمًا دعماً مالياً للطالبة، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح، حاثاً الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية ومواصلة التمّيز.
وأكد أن مثل هذه المسابقات تسهم في الارتقاء بالمستوى الأدبي والثقافي لدى الطالبات، مثمناً جهود جميع المعلمات وقيادات تعليم الحدود الشمالية, متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع.
من جانبها عبرت مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية -بنات- نورة الفايز, ومشرفة النشاط حصة الخشرم, عن الشكر الجزيل لأمير المنطقة على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لبناته المتميزات بالمنطقة، ودعمه ومساندته وتكريمه.
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المصدر : الخليج 365
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