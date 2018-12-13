- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع الاتفاق يصحو من غفوته ويقلب الطاولة في وجه الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تغلب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الوحدة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة بقي الوحدة خامسًا برصيد 21 نقطة، والاتفاق سابعًا بـ18نقطة.
حقق ماركوس جليرمي هدف التقدم لصالح فريقه الوحدة عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء واضعًا الكرة في منتصف المرمى.
وفي الدقيقة 49 عادل غوانكا النتيجة لصالح الاتفاق إثر تسديدة قوية من داخل المنطقة ارتطمت في الحارس الوحداوي محمد عواد وسكنت الشباك.
وفي الدقيقة 74 أضاف غوانكا الهدف الثاني للاتفاق، إثر رأسية عائدة من ركلة ركنية ليحولها بقدمه في الشباك كهدف ثانٍ للاتفاق.
الاتفاق يصحو من غفوته ويقلب الطاولة في وجه الوحدةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2018-12-13
تغلب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الوحدة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة بقي الوحدة خامسًا برصيد 21 نقطة، والاتفاق سابعًا بـ18نقطة.
حقق ماركوس جليرمي هدف التقدم لصالح فريقه الوحدة عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء واضعًا الكرة في منتصف المرمى.
وفي الدقيقة 49 عادل غوانكا النتيجة لصالح الاتفاق إثر تسديدة قوية من داخل المنطقة ارتطمت في الحارس الوحداوي محمد عواد وسكنت الشباك.
وفي الدقيقة 74 أضاف غوانكا الهدف الثاني للاتفاق، إثر رأسية عائدة من ركلة ركنية ليحولها بقدمه في الشباك كهدف ثانٍ للاتفاق.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
07:55 PM
في افتتاح الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
تغلب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الوحدة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة بقي الوحدة خامسًا برصيد 21 نقطة، والاتفاق سابعًا بـ18نقطة.
حقق ماركوس جليرمي هدف التقدم لصالح فريقه الوحدة عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء واضعًا الكرة في منتصف المرمى.
وفي الدقيقة 49 عادل غوانكا النتيجة لصالح الاتفاق إثر تسديدة قوية من داخل المنطقة ارتطمت في الحارس الوحداوي محمد عواد وسكنت الشباك.
وفي الدقيقة 74 أضاف غوانكا الهدف الثاني للاتفاق، إثر رأسية عائدة من ركلة ركنية ليحولها بقدمه في الشباك كهدف ثانٍ للاتفاق.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، الاتفاق يصحو من غفوته ويقلب الطاولة في وجه الوحدة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يصحو من غفوته ويقلب الطاولة في وجه الوحدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .