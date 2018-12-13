الاتفاق يصحو من غفوته ويقلب الطاولة في وجه الوحدة

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تغلب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الوحدة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة بقي الوحدة خامسًا برصيد 21 نقطة، والاتفاق سابعًا بـ18نقطة.

حقق ماركوس جليرمي هدف التقدم لصالح فريقه الوحدة عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء واضعًا الكرة في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 49 عادل غوانكا النتيجة لصالح الاتفاق إثر تسديدة قوية من داخل المنطقة ارتطمت في الحارس الوحداوي محمد عواد وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 74 أضاف غوانكا الهدف الثاني للاتفاق، إثر رأسية عائدة من ركلة ركنية ليحولها بقدمه في الشباك كهدف ثانٍ للاتفاق.