بالصور.. "أحمد بن فهد" يكرم الفائزين بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان

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كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الفائزين بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان في دورتها الرابعة.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم المؤتمر العالمي السنوي الثاني عشر لأمراض السرطان الذي نظمته جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بفندق المريديان بالخبر، بحضور 120 استشارياً سعوديًا وعالمياً مختصين في أمراض السرطان.
وقد فاز بالمركز الأول الدكتور محمد محيسن من جامعة الإسكندرية وبالمركز الثاني فاز ثلاثة من طلاب كلية الطب بمستشفى القوات المسلحة بالقاهرة والمركز الثالث الدكتور محمد أبو عجيلة من جامعة الإسكندرية.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن المؤتمر العلمي العالمي الثاني عشر لجمعية السرطان السعودية يتم من خلاله تنظيم ورشتي عمل، الأولى خاصة بأبحاث السرطان بمشاركة مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، والثانية موجهة للكوادر التمريضية بالتعاون مع مركز هيوستن ماثاديست بالولايات المتحدة الأمريكية .
فما أكدت رئيسة قسم الأورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الدكتورة نفيسة الفارس أن هذا المؤتمر جاء للوقوف على مستجدات رعاية أمراض السرطان سعياً للتميز في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وتطوير خدمات رعاية المرضى بشمولية ومهنية عالية، وهو ما يضاف لتميز المنطقة الشرقية بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تقديم الخدمات العلاجية.
وأشارت الفارس إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء في مجال البحث بعلوم السرطان لتقديم خبراتهم في هذا المؤتمر بالشراكة مع جمعية السرطان السعودية ومع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض التي تأتي حرصًا على التعليم والتدريب والمشاركة المجتمعية.
بالصور.. "أحمد بن فهد" يكرم الفائزين بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الفائزين بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان في دورتها الرابعة.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم المؤتمر العالمي السنوي الثاني عشر لأمراض السرطان الذي نظمته جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بفندق المريديان بالخبر، بحضور 120 استشارياً سعوديًا وعالمياً مختصين في أمراض السرطان.
وقد فاز بالمركز الأول الدكتور محمد محيسن من جامعة الإسكندرية وبالمركز الثاني فاز ثلاثة من طلاب كلية الطب بمستشفى القوات المسلحة بالقاهرة والمركز الثالث الدكتور محمد أبو عجيلة من جامعة الإسكندرية.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن المؤتمر العلمي العالمي الثاني عشر لجمعية السرطان السعودية يتم من خلاله تنظيم ورشتي عمل، الأولى خاصة بأبحاث السرطان بمشاركة مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، والثانية موجهة للكوادر التمريضية بالتعاون مع مركز هيوستن ماثاديست بالولايات المتحدة الأمريكية .
فما أكدت رئيسة قسم الأورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الدكتورة نفيسة الفارس أن هذا المؤتمر جاء للوقوف على مستجدات رعاية أمراض السرطان سعياً للتميز في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وتطوير خدمات رعاية المرضى بشمولية ومهنية عالية، وهو ما يضاف لتميز المنطقة الشرقية بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تقديم الخدمات العلاجية.
وأشارت الفارس إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء في مجال البحث بعلوم السرطان لتقديم خبراتهم في هذا المؤتمر بالشراكة مع جمعية السرطان السعودية ومع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض التي تأتي حرصًا على التعليم والتدريب والمشاركة المجتمعية.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
07:43 PM
خلال افتتاحه اليوم المؤتمر العالمي السنوي الثاني عشر
كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الفائزين بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان في دورتها الرابعة.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم المؤتمر العالمي السنوي الثاني عشر لأمراض السرطان الذي نظمته جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بفندق المريديان بالخبر، بحضور 120 استشارياً سعوديًا وعالمياً مختصين في أمراض السرطان.
وقد فاز بالمركز الأول الدكتور محمد محيسن من جامعة الإسكندرية وبالمركز الثاني فاز ثلاثة من طلاب كلية الطب بمستشفى القوات المسلحة بالقاهرة والمركز الثالث الدكتور محمد أبو عجيلة من جامعة الإسكندرية.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن المؤتمر العلمي العالمي الثاني عشر لجمعية السرطان السعودية يتم من خلاله تنظيم ورشتي عمل، الأولى خاصة بأبحاث السرطان بمشاركة مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، والثانية موجهة للكوادر التمريضية بالتعاون مع مركز هيوستن ماثاديست بالولايات المتحدة الأمريكية .
فما أكدت رئيسة قسم الأورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الدكتورة نفيسة الفارس أن هذا المؤتمر جاء للوقوف على مستجدات رعاية أمراض السرطان سعياً للتميز في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وتطوير خدمات رعاية المرضى بشمولية ومهنية عالية، وهو ما يضاف لتميز المنطقة الشرقية بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تقديم الخدمات العلاجية.
وأشارت الفارس إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء في مجال البحث بعلوم السرطان لتقديم خبراتهم في هذا المؤتمر بالشراكة مع جمعية السرطان السعودية ومع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض التي تأتي حرصًا على التعليم والتدريب والمشاركة المجتمعية.
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المصدر : الخليج 365
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