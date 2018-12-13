أمير مكة يرعى انطلاق المعرض الدولي الرابع للكتاب بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - في 26 ديسمبر الحالي بمشاركة 368 دار نشر خارجية وداخلية

يرعى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل فعاليات المعرض الدولي الرابع للكتاب على شاطئ أبحر الجنوبية بمحافظة جدة، وذلك خلال الفترة ما بين 26 ديسمبر الحالي إلى 5 يناير المقبل.

ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات المتنوعة وعددًا من الندوات الثقافية والمحاضرات العلمية واللقاءات المفتوحة مع المؤلفين وأخذ تواقيعهم على الكتب، وعروضًا مسرحية، وورش عمل، بالإضافة للفنون التشكيلية والفوتوغرافية والخط العربي، وسوف يشهد المعرض مشاركة كبيرة لدور نشر قُدّر عددها بأكثر من 368 دار نشر خارجية وداخلية.

ويشتمل المعرض على مشاركات لعدد من الدول في المجالات الثقافية والفنية؛ منها على سبيل المثال: مجموعة الاتحاد الأوربي، والمكسيك، والولايات المتحدة، والسودان، وباكستان، والأردن، واليمن، وفلسطين.

من جهتها أنهت وزارة الإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية كافة الترتيبات الخاصة بالمعرض، من خلال التعاون القائم بين كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح المعرض وظهوره بالصورة التي تليق ومكانة المملكة.