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محمد بن مسعود - الدمام - يتكون من 3 محاور تشمل الحديدة وميناءها وآلية تنفيذيه لتبادل الأسرى وتفاهمات حول تعز نشر موقع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الخميس)، النص الكامل لاتفاق إستوكهولم، الذي توصل إليها طرفا النزاع اليمني خلال مشاورات السويد التي اختتمت اليوم، و"الخليج 365" تنشر بنود الاتفاق كاملة كما وردت في الوثائق الثلاث التي نشرها المبعوث الأممي، والمرفقة مع هذا الخبر. وشمل الاتفاق ثلاثة محاور هي: 1- اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. 2- آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى. 3- إعلان تفاهمات حول تعز. الوثائق بالمرفقاتالوثيقة الأولى.pdf الوثيقة الثالثة.pdf الوثيقة الثانية.pdf

بعد اختتام مشاورات السويد.. "الخليج 365" تنشر وثائق اتفاق إستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13 نشر موقع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الخميس)، النص الكامل لاتفاق إستوكهولم، الذي توصل إليها طرفا النزاع اليمني خلال مشاورات السويد التي اختتمت اليوم، و"الخليج 365" تنشر بنود الاتفاق كاملة كما وردت في الوثائق الثلاث التي نشرها المبعوث الأممي، والمرفقة مع هذا الخبر. وشمل الاتفاق ثلاثة محاور هي: 1- اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. 2- آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى. 3- إعلان تفاهمات حول تعز. الوثائق بالمرفقات 13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440 07:33 PM يتكون من 3 محاور تشمل الحديدة وميناءها وآلية تنفيذيه لتبادل الأسرى وتفاهمات حول تعز يتكون من 3 محاور تشمل الحديدة وميناءها وآلية تنفيذيه لتبادل الأسرى وتفاهمات حول تعز نشر موقع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الخميس)، النص الكامل لاتفاق إستوكهولم، الذي توصل إليها طرفا النزاع اليمني خلال مشاورات السويد التي اختتمت اليوم، و"الخليج 365" تنشر بنود الاتفاق كاملة كما وردت في الوثائق الثلاث التي نشرها المبعوث الأممي، والمرفقة مع هذا الخبر. وشمل الاتفاق ثلاثة محاور هي: 1- اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. 2- آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى. 3- إعلان تفاهمات حول تعز. الوثائق بالمرفقات

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المصدر : الخليج 365