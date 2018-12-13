بالفيديو.. "اليماني": هذا ما قلته لوفد الحوثي في ختام مشاورات السويد

محمد بن مسعود - الدمام - نتج عنها رضوخ الحوثيين لعدد من الاتفاقيات بسبب الضغط العسكري

كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، تفاصيل ما قاله للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك عندما حاول تقريبه لمصافحة رئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام، في ختام مشاورات السويد التي نتج عنها رضوخ الحوثيين لعدد من الاتفاقيات بسبب الضغط العسكري بدعم التحالف على ميليشياته في كل الجبهات.

وبيّن "اليماني" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل، "أن السيد غوتيريش حاول تقريبي ومحمد عبدالسلام للمصافحة"، وقلت: "لا داعي للتقريب فيما بيننا فهذا أخي، رغم انقلابه على الدولة وتدميره للوطن وتسببه بهذه المأساة الإنسانية، إلا أنه يظل أخي!".

يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أكد التوصل لاتفاق بشأن ميناء الحديدة يقضي بإخراج القوات المتحاربة من المدينة، لافتاً إلى إبرام اتفاق بشأن إيصال المساعدات لمدينة تعز.

ومن جهته أوضح السفير في اليمن محمد آل جابر، أن الاتفاقات التي دعمتها الأمم المتحدة بين طرفي الحرب في اليمن خلال مشاورات السويد، تلزم ميليشيا الحوثيين بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، مؤكداً أن جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن قد أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة".