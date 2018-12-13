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محمد بن مسعود - الدمام - اقترب المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو (القادم من الدوري الصيني - 9 أهداف) من التوقيع لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، كصفقه مهمة تدعم خط المقدمه في فترة "الميركاتو الشتوي" ابتداءً من يناير 2019.

وينتظر أن يحل المهاجم الإسباني بديلاً للدولي السوري "عمر خربين" في كشوفات النادي العاصمي الأزرق. خلفًا للسوري عمر خربين.. الإسباني جوناثان يقترب من التوقيع للهلال صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13 اقترب المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو (القادم من الدوري الصيني - 9 أهداف) من التوقيع لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، كصفقه مهمة تدعم خط المقدمه في فترة "الميركاتو الشتوي" ابتداءً من يناير 2019.

وينتظر أن يحل المهاجم الإسباني بديلاً للدولي السوري "عمر خربين" في كشوفات النادي العاصمي الأزرق. 13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440 07:39 PM اقترب المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو (القادم من الدوري الصيني - 9 أهداف) من التوقيع لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، كصفقه مهمة تدعم خط المقدمه في فترة "الميركاتو الشتوي" ابتداءً من يناير 2019.

وينتظر أن يحل المهاجم الإسباني بديلاً للدولي السوري "عمر خربين" في كشوفات النادي العاصمي الأزرق. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، خلفًا للسوري عمر خربين.. الإسباني جوناثان يقترب من التوقيع للهلال ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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