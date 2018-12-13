ليس مجرد سباق سيارات.. عائلتك ستحظى بأوقات ممتعة وألعاب ترفيهية في "إي فيليدج".. هنا التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يذخر "فورميلا إي" الذي تستضيفه الدرعية بفعاليات متميزة مصاحبة

سخرت المملكة كل الإمكانيات والطاقات لإنجاح الحدث العالمي "فورميلا إي"؛ حيث تتجه أنظار نحو 80 مليون متابع حول العالم إلى العاصمة التاريخية الدرعية؛ لمشاهدة السباق المحموم وما سيصاحبه من فعاليات ثقافية وموسيقية فريدة من نوعها.

ويذخر الحدث الذي تستضيفه الدرعية بفعاليات متميزة مصاحبة، فلن يكون السباق فقط هو السبب الوحيد لتصطحب عائلتك متجهاً صوب مكان الحدث، بل سيكون هناك دائمًا أشياء للحاضرين القدرة على الاستمتاع بها؛ حيث إن الفعالية تحمل كثيرًا من الترفيه والثقافة والمتعة، ومن بين ما تقدمه السعودية لزوار الحدث: قرية ALLIANZ E-VILLAGE (أليانز إي فيليدج)، وهي مقر بطولة الفورميلا، كما أنها منطقة مخصصة للمشجّعين وأسرهم لاستكشاف عالم سباقات السيارات الكهربائية بالكامل.

وستحتضن "أليانز إي فيليدج" جميع الفعاليات والأحداث خارج السباق؛ حيث يمكن لجميع الحاضرين الاستمتاع بتجارب مغامرات تفاعلية وابتكارات مذهلة من بعض العلامات التجارية الرائدة في العالم في هذا المجال، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على أحدث السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية من BMW, AUDI, Jaguar.

وفي ساحة الألعاب الإلكترونية يمكن للحاضرين تحدي زملائهم في محاكاةٍ مليئة بالحماس والتشويق، فضلاً عن الاستمتاع بخيارات طعام ومشروبات متعددة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للحاضرين فرصة لقاء سائقي السيارات في جلسات التوقيع المخصصة في "إي فيليدج"، أو تحصل على فرصة تحديهم في سباق السيارات الكهربائية بمنطقة الألعاب، بالإضافة إلى الاستمتاع بفقرات ترفيهية مخصصة للقرية.