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محمد بن مسعود - الدمام - سلّم المتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص تحقق شرطة الكعكية بمكة مع وافد ضبطته القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة _ جدة وبحوزته 7 أكياس بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية. وتفصيلاً، اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق على طريق مكة_ جدة بمركبة بقيادة مقيم، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 2 كيلو من المشغولات الذهبية وسلمت لجهة الاختصاص. وتأتي جهود رجال أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة استمراراً لأعمالهم اليومية لحفظ الأمن على امتداد الطرق السريعة بمداخل منطقة مكة المكرمة.

أمن طرق مكة يضبط وافدا بحوزته 7 أكياس تزن 2 كجم مشغولات ذهبية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13 تحقق شرطة الكعكية بمكة مع وافد ضبطته القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة _ جدة وبحوزته 7 أكياس بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية. وتفصيلاً، اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق على طريق مكة_ جدة بمركبة بقيادة مقيم، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 2 كيلو من المشغولات الذهبية وسلمت لجهة الاختصاص. وتأتي جهود رجال أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة استمراراً لأعمالهم اليومية لحفظ الأمن على امتداد الطرق السريعة بمداخل منطقة مكة المكرمة. 13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440 07:18 PM سلّم المتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص سلّم المتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص تحقق شرطة الكعكية بمكة مع وافد ضبطته القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة _ جدة وبحوزته 7 أكياس بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية. وتفصيلاً، اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق على طريق مكة_ جدة بمركبة بقيادة مقيم، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 2 كيلو من المشغولات الذهبية وسلمت لجهة الاختصاص. وتأتي جهود رجال أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة استمراراً لأعمالهم اليومية لحفظ الأمن على امتداد الطرق السريعة بمداخل منطقة مكة المكرمة.

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المصدر : الخليج 365