- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع بالصور.. الحشود تشيع جثامين مفقودي حفر الباطن الأربعة إلى مقبرة الشهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شيعت جموع غفيرة من المصلين، اليوم، جنازة مفقودي حفر الباطن الأربعة الذين لقوا حتفهم غرقاً في مستنقع مائي شمال المحافظة.
وأُديت الصلاة على المتوفين في جامع الراجحي، ومن ثم وُوريت أجسادهم الثرى في مقبرة الشهداء بالمنطقة الصناعية بمحافظة حفر الباطن، وسط حشود كبيرة من المصلين امتلأت بهم جنبات المقبرة.
وأظهر المصلُّون تعاطفاً كبيراً مع الواقعة المؤلمة فاتجهوا مبكراً إلى المسجد؛ لكسب الأجر والمشاركة في الدفن وتقديم واجب العزاء لذوي المتوفين الأربعة والتخفيف من مصابهم الجلل.
يشار إلى أن المفقودين الأربعة قد اختفوا في ظروف غامضة قبل 26 يوماً، وبذلت الجهات الأمنية والتطوعية جهوداً حثيثة للعثور عليهم، قبل أن يكشف عن مصيرهم الأحد الماضي غارقين في مستنقع مائي.
وشغلت هذه القضية الرأي العام وأخذت زخماً إعلامياً كبيراً، بسبب الغموض الذي أحاط بها وتعذُّر كشف مصير المفقودين، ومراقبة الجميع للموقف وانتظار أهاليهم لحظات الفرج.
بالصور.. الحشود تشيع جثامين مفقودي حفر الباطن الأربعة إلى مقبرة الشهداءعويد التومي الخليج 365 2018-12-13
شيعت جموع غفيرة من المصلين، اليوم، جنازة مفقودي حفر الباطن الأربعة الذين لقوا حتفهم غرقاً في مستنقع مائي شمال المحافظة.
وأُديت الصلاة على المتوفين في جامع الراجحي، ومن ثم وُوريت أجسادهم الثرى في مقبرة الشهداء بالمنطقة الصناعية بمحافظة حفر الباطن، وسط حشود كبيرة من المصلين امتلأت بهم جنبات المقبرة.
وأظهر المصلُّون تعاطفاً كبيراً مع الواقعة المؤلمة فاتجهوا مبكراً إلى المسجد؛ لكسب الأجر والمشاركة في الدفن وتقديم واجب العزاء لذوي المتوفين الأربعة والتخفيف من مصابهم الجلل.
يشار إلى أن المفقودين الأربعة قد اختفوا في ظروف غامضة قبل 26 يوماً، وبذلت الجهات الأمنية والتطوعية جهوداً حثيثة للعثور عليهم، قبل أن يكشف عن مصيرهم الأحد الماضي غارقين في مستنقع مائي.
وشغلت هذه القضية الرأي العام وأخذت زخماً إعلامياً كبيراً، بسبب الغموض الذي أحاط بها وتعذُّر كشف مصير المفقودين، ومراقبة الجميع للموقف وانتظار أهاليهم لحظات الفرج.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
07:00 PM
لقوا حتفهم غرقاً في مستنقع مائي شمال المحافظة
شيعت جموع غفيرة من المصلين، اليوم، جنازة مفقودي حفر الباطن الأربعة الذين لقوا حتفهم غرقاً في مستنقع مائي شمال المحافظة.
وأُديت الصلاة على المتوفين في جامع الراجحي، ومن ثم وُوريت أجسادهم الثرى في مقبرة الشهداء بالمنطقة الصناعية بمحافظة حفر الباطن، وسط حشود كبيرة من المصلين امتلأت بهم جنبات المقبرة.
وأظهر المصلُّون تعاطفاً كبيراً مع الواقعة المؤلمة فاتجهوا مبكراً إلى المسجد؛ لكسب الأجر والمشاركة في الدفن وتقديم واجب العزاء لذوي المتوفين الأربعة والتخفيف من مصابهم الجلل.
يشار إلى أن المفقودين الأربعة قد اختفوا في ظروف غامضة قبل 26 يوماً، وبذلت الجهات الأمنية والتطوعية جهوداً حثيثة للعثور عليهم، قبل أن يكشف عن مصيرهم الأحد الماضي غارقين في مستنقع مائي.
وشغلت هذه القضية الرأي العام وأخذت زخماً إعلامياً كبيراً، بسبب الغموض الذي أحاط بها وتعذُّر كشف مصير المفقودين، ومراقبة الجميع للموقف وانتظار أهاليهم لحظات الفرج.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بالصور.. الحشود تشيع جثامين مفقودي حفر الباطن الأربعة إلى مقبرة الشهداء ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الحشود تشيع جثامين مفقودي حفر الباطن الأربعة إلى مقبرة الشهداء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .