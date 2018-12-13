بالصور.. الحشود تشيع جثامين مفقودي حفر الباطن الأربعة إلى مقبرة الشهداء

محمد بن مسعود - الدمام - لقوا حتفهم غرقاً في مستنقع مائي شمال المحافظة

شيعت جموع غفيرة من المصلين، اليوم، جنازة مفقودي حفر الباطن الأربعة الذين لقوا حتفهم غرقاً في مستنقع مائي شمال المحافظة.

وأُديت الصلاة على المتوفين في جامع الراجحي، ومن ثم وُوريت أجسادهم الثرى في مقبرة الشهداء بالمنطقة الصناعية بمحافظة حفر الباطن، وسط حشود كبيرة من المصلين امتلأت بهم جنبات المقبرة.

وأظهر المصلُّون تعاطفاً كبيراً مع الواقعة المؤلمة فاتجهوا مبكراً إلى المسجد؛ لكسب الأجر والمشاركة في الدفن وتقديم واجب العزاء لذوي المتوفين الأربعة والتخفيف من مصابهم الجلل.

يشار إلى أن المفقودين الأربعة قد اختفوا في ظروف غامضة قبل 26 يوماً، وبذلت الجهات الأمنية والتطوعية جهوداً حثيثة للعثور عليهم، قبل أن يكشف عن مصيرهم الأحد الماضي غارقين في مستنقع مائي.

وشغلت هذه القضية الرأي العام وأخذت زخماً إعلامياً كبيراً، بسبب الغموض الذي أحاط بها وتعذُّر كشف مصير المفقودين، ومراقبة الجميع للموقف وانتظار أهاليهم لحظات الفرج.