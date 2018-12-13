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محمد بن مسعود - الدمام - تغيبوا عن ذويهم منذ الثلاثاء الماضي تلقت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج اليوم بلاغًا عن فقدان ثلاثة أشخاص لليوم الثاني شرق المحافظة. وتفصيلاً: تغيب ثلاثة أشخاص عن ذويهم منذ الثلاثاء الماضي، حيث قام أحد المفقودين حسب البلاغ الوارد للجهات ذات الاختصاص بعد تعثر الاتصال بوالدته بإرسال موقعه، والذي يبعد نحو 37 كلم شرق الأفلاج، فيما لا يزال البحث عن المفقودين حتى إعداد هذا الخبر.

حددوا موقعهم وانقطع الاتصال.. البحث عن 3 مفقودين شرق الأفلاج مسلّم الهواملة الخليج 365 2018-12-13 تلقت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج اليوم بلاغًا عن فقدان ثلاثة أشخاص لليوم الثاني شرق المحافظة. وتفصيلاً: تغيب ثلاثة أشخاص عن ذويهم منذ الثلاثاء الماضي، حيث قام أحد المفقودين حسب البلاغ الوارد للجهات ذات الاختصاص بعد تعثر الاتصال بوالدته بإرسال موقعه، والذي يبعد نحو 37 كلم شرق الأفلاج، فيما لا يزال البحث عن المفقودين حتى إعداد هذا الخبر. 13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440 06:51 PM اخر تعديل 13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440 06:52 PM تغيبوا عن ذويهم منذ الثلاثاء الماضي تغيبوا عن ذويهم منذ الثلاثاء الماضي تلقت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج اليوم بلاغًا عن فقدان ثلاثة أشخاص لليوم الثاني شرق المحافظة. وتفصيلاً: تغيب ثلاثة أشخاص عن ذويهم منذ الثلاثاء الماضي، حيث قام أحد المفقودين حسب البلاغ الوارد للجهات ذات الاختصاص بعد تعثر الاتصال بوالدته بإرسال موقعه، والذي يبعد نحو 37 كلم شرق الأفلاج، فيما لا يزال البحث عن المفقودين حتى إعداد هذا الخبر.

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المصدر : الخليج 365