"خالد بن سلمان" يؤكد: اتفاق السويد خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ترحيب المملكة به.. وقال: نتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران ويعمل لليمن

أكد سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، أن اتفاق السويد اليوم يشكل خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية، ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترحب المملكة بالاتفاق الذي أعلن اليوم بالسويد ونشيد بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق، وهي خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله وستساهم بإذن الله في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق."

وأضاف: "وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وهو ما استمر الحوثيون في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن."

وتابع قائلاً: "لقد تشكل تحالف دعم الشرعية لحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية ولإنهاء الحرب والانقلاب والأزمة الإنسانية التي بدأتها ميليشيا الحوثي بدعم وتوجيه من إيران والتحالف ماضٍ في تحقيق هذه الأهداف بإذن الله."