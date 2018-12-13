أنباء عن تقدم مصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، خبرًا مفاده رغبة مصر في تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، وينتظر أن تعلن عن ملف الاستضافة خلال الساعات المقبلة.
ويأتي اختيار مصر لتنظيم البطولة الأفريقية بعد أن سحب الاتحاد الأفريقي التنظيم من الكاميرون؛ لعدم جاهزية الملاعب، كما أبدت المغرب عدم موافقتها على تنظيم البطولة قبل عدة أيام ليفتح المجال أمام مصر لتنظيم البطولة، التي يشارك فيها لأول مرة 24 فريقًا في النسخة المقبلة.
أنباء عن تقدم مصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، خبرًا مفاده رغبة مصر في تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، وينتظر أن تعلن عن ملف الاستضافة خلال الساعات المقبلة.
ويأتي اختيار مصر لتنظيم البطولة الأفريقية بعد أن سحب الاتحاد الأفريقي التنظيم من الكاميرون؛ لعدم جاهزية الملاعب، كما أبدت المغرب عدم موافقتها على تنظيم البطولة قبل عدة أيام ليفتح المجال أمام مصر لتنظيم البطولة، التي يشارك فيها لأول مرة 24 فريقًا في النسخة المقبلة.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
06:36 PM
بعد سحبها من الكاميرون واعتذار المغرب
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، خبرًا مفاده رغبة مصر في تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، وينتظر أن تعلن عن ملف الاستضافة خلال الساعات المقبلة.
ويأتي اختيار مصر لتنظيم البطولة الأفريقية بعد أن سحب الاتحاد الأفريقي التنظيم من الكاميرون؛ لعدم جاهزية الملاعب، كما أبدت المغرب عدم موافقتها على تنظيم البطولة قبل عدة أيام ليفتح المجال أمام مصر لتنظيم البطولة، التي يشارك فيها لأول مرة 24 فريقًا في النسخة المقبلة.
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المصدر : الخليج 365
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