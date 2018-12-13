إندونيسيا ضيف شرف "الجنادرية 33" والانطلاق 20 ديسمبر

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يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - انطلاق فعاليات الدورة الـ33 من المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 9 يناير 2019 وتنظمه وزارة الحرس الوطني.
ويعد "الجنادرية" أكبر مهرجان تراثي سعودي، وواحدًا من أشهر المهرجانات الثقافية في العالم ويشارك سنويًّا في الفعاليات: الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، ومصر. وسيكون ضيف شرف المهرجان هذا العام هي دولة "إندونيسيتا"، وستبدأ الفعاليات بسباق الهجن التراثي الكبير، الذي يحضره سنويًّا كبار الشخصيات من دول العالم.
ثم تبدأ الفعاليات الثقافية والتراثية لتستمر إلى يناير القادم بمشاركة ما يزيد على 150 من المؤسسات والقطاعات الحكومية السعودية من خلال الأجنحة والمباني التراثية والمعارض الفنية الثقافية، إضافة لأكثر من 700 مشارك في الفرق الشعبية لكلٍّ من: السعودية والإمارات والبحرين وعمان.
إندونيسيا ضيف شرف "الجنادرية 33" والانطلاق 20 ديسمبرخالد خليل الخليج 365 2018-12-13
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - انطلاق فعاليات الدورة الـ33 من المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 9 يناير 2019 وتنظمه وزارة الحرس الوطني.
ويعد "الجنادرية" أكبر مهرجان تراثي سعودي، وواحدًا من أشهر المهرجانات الثقافية في العالم ويشارك سنويًّا في الفعاليات: الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، ومصر. وسيكون ضيف شرف المهرجان هذا العام هي دولة "إندونيسيتا"، وستبدأ الفعاليات بسباق الهجن التراثي الكبير، الذي يحضره سنويًّا كبار الشخصيات من دول العالم.
ثم تبدأ الفعاليات الثقافية والتراثية لتستمر إلى يناير القادم بمشاركة ما يزيد على 150 من المؤسسات والقطاعات الحكومية السعودية من خلال الأجنحة والمباني التراثية والمعارض الفنية الثقافية، إضافة لأكثر من 700 مشارك في الفرق الشعبية لكلٍّ من: السعودية والإمارات والبحرين وعمان.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
06:27 PM
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - انطلاق فعاليات الدورة الـ33 من المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 9 يناير 2019 وتنظمه وزارة الحرس الوطني.
ويعد "الجنادرية" أكبر مهرجان تراثي سعودي، وواحدًا من أشهر المهرجانات الثقافية في العالم ويشارك سنويًّا في الفعاليات: الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، ومصر. وسيكون ضيف شرف المهرجان هذا العام هي دولة "إندونيسيتا"، وستبدأ الفعاليات بسباق الهجن التراثي الكبير، الذي يحضره سنويًّا كبار الشخصيات من دول العالم.
ثم تبدأ الفعاليات الثقافية والتراثية لتستمر إلى يناير القادم بمشاركة ما يزيد على 150 من المؤسسات والقطاعات الحكومية السعودية من خلال الأجنحة والمباني التراثية والمعارض الفنية الثقافية، إضافة لأكثر من 700 مشارك في الفرق الشعبية لكلٍّ من: السعودية والإمارات والبحرين وعمان.
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المصدر : الخليج 365
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