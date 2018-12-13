"آل جابر": "التحالف" أرغم الحوثيين على القبول بالانسحاب من الحديدة

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أفاد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، اليوم (الخميس)، بأن الاتفاقات التي دعمتها الأمم المتحدة بين طرفي الحرب في اليمن خلال مشاورات السويد، تلزم ميليشيا الحوثيين بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة.
وقال "آل جابر" عبر حسابه في "تويتر": "أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى إرغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة".
وأضاف: "إن الاتفاقات تشمل تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى".
"آل جابر": "التحالف" أرغم الحوثيين على القبول بالانسحاب من الحديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
أفاد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، اليوم (الخميس)، بأن الاتفاقات التي دعمتها الأمم المتحدة بين طرفي الحرب في اليمن خلال مشاورات السويد، تلزم ميليشيا الحوثيين بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة.
وقال "آل جابر" عبر حسابه في "تويتر": "أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى إرغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة".
وأضاف: "إن الاتفاقات تشمل تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى".
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
06:23 PM
قال: اتفاقات مشاورات السويد ستعالج الوضع الإنساني
أفاد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، اليوم (الخميس)، بأن الاتفاقات التي دعمتها الأمم المتحدة بين طرفي الحرب في اليمن خلال مشاورات السويد، تلزم ميليشيا الحوثيين بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة.
وقال "آل جابر" عبر حسابه في "تويتر": "أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى إرغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة".
وأضاف: "إن الاتفاقات تشمل تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى".
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المصدر : الخليج 365
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