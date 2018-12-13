اختتام منتدى الاستفادة من الأجهزة الطبية ذات التكلفة العالية

محمد بن مسعود - الدمام - الفعاليات شهدت بحث وعرض مبادرات ونتائج المشروع

اختتم منتدى "مشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية"، الذي نظّمه المجلس الصحي السعودي، أعماله، اليوم في مدينة الرياض.

واشتملت فعاليات المنتدى على أربع جلسات عمل: أدارت الجلسة الأولى الدكتورة تغريد الغيث مدير عام الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية في الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، وتحدث فيها مجموعة من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وهم "سوندرام رامناث، دايفيد واطسون، يوسف سلام"، عن تقديم نتائج المشروع من حيث فرص تطوير إدارة التكنولوجيا الصحية في المملكة، والتجارب العالمية في هذا الشأن، وهيكلية خطة الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ومبادراتها ومتطلبات تنفيذها.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور دافيد واطسون، وسوندرام رامناث، تحدث كلٌّ من: الدكتور صالح الطيار، الدكتور نزيه العثماني، عن مبادرات تعزيز حوكمة التكنولوجيا من خلال السياسات المطلوبة والمعايير، وتعزيز وظيفة التخطيط للتكنولوجيا، ومَأْسسة عملية تقييم التكنولوجيا من خلال ربطها بالاحتياج وعبء المرض.

واستعرض المهندس أيمن الحبشي والمهندس أسامة عفيف، في الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور نزيه العثماني، المبادرات المتعلقة بالموارد والأنظمة في إدارة التكنولوجيا الصحية، بما في ذلك ترشيد سياسات الشراء وربطه بالتخطيط واستشراف أساليب جديدة للحصول على التكنولوجيا، الشراء التجميعي، شراء الخدمة بدلًا من الأجهزة، أساليب الشراكة مع القطاع الخاص.

كما تم التطرق إلى تحسين إدارة الأصول استنادًا إلى تكلفة دورة حياتها وتطبيق الأنظمة الحديثة لمعلومات الصيانة والاستخدام، تقوية تمويل التكنولوجيا من خلال التخطيط المالي المرتبط بتكاليف دورة الحياة واعتماد نماذج حديثة للتمويل.

وناقش المشاركون، في الجلسة الرابعة والأخيرة، مبادرات تكنولوجيا المعلومات الداعمة لإدارة التكنولوجيا الصحية، والتي تشمل نظام المعلومات الجغرافية، ونظام البيانات الصحية، ومبادرة تعزيز حوكمة تكنولوجيا المعلومات عبر مختلف القطاعات الصحية لتحقيق الرعاية المتكاملة.

من ناحيته قال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي: نؤكد أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة لبرنامج الاستفادة القصوى من الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية استناداً إلى الممارسات العالمية وتقييم الوضع الراهن في المملكة، ووضع آلية للتنسيق بين القطاعات في استخدام الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية، والتي تتوفر في وحدات القطاع الصحي العام والخاص، وكذلك حصر الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية وتحديد توزيعها الجغرافي وتصنيفها وترميزها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية.

وأضاف "العازمي": استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة التي أعدّها المجلس الصحي السعودي، تبنَّت هذا المشروع الذي يهدف إلى إرساء منظومة حديثة وتطوير برنامج متكامل لترشيد استخدام الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية ليكون نواةً لإدخال الممارسات العالمية الحديثة لإدارة التكنولوجيا الطبية في المملكة؛ حيث إن المشروع يتواءم مع أهداف التحول الوطني الذي تم ربطه بتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.

وأردف: إقامة منتدى "مشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية"، جاءت بهدف تطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الأجهزة الطبية بالقطاعات الصحية، وذلك في إطار التحول المنشود من إدارة الأجهزة الطبية إلى إدارة التكنولوجيا الطبية، والتعريف بنشاطات المشروع واستراتيجية إدارة التكنولوجيا، واستكشاف آليات مبتكرة يمكن أن تدعم تنفيذ المبادرات وتعزز قيمة الجهود المبذولة في جميع القطاعات الصحية.

وقدّم "العازمي" الشكر الجزيل لخام الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الذي يلقاه القطاع الصحي، وكذلك وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي؛ على رعايته لهذا المنتدى.

وشكر فريق عمل المشروع في الأمانة العامة للمجلس وشركاء النجاح، وهما "معهد ECRI العلمي، وشركة تيم انترناشيونال" على الجهد الكبير الذي يُبذل للإعداد لهذا المشروع الوطني الهام، وبمشاركة قيّمة من مختلف القطاعات الصحية في المملكة؛ وذلك لتطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الأجهزة الطبية بالقطاعات الصحية، والتحول من إدارة الأجهزة الطبية إلى إدارة التكنولوجيا الطبية.

وقد شاركت في المنتدى عدة جهات حكومية هي: "الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشؤون الصحية بالحرس الوطني، مستشفى قوى الأمن، وزارة الصحة، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مدينة الملك فهد الطبية، جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى القطاع الخاص".