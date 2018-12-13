المتمردون الحوثيون يوافقون على دور أممي في مطار صنعاء

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أعلن متحدثٌ باسم ميليشيا الحوثي في السويد، اليوم (الخميس)، أن الميليشيا وافقت من حيث المبدأ على دور الأمم المتحدة في مطار صنعاء.
وذكر المتحدث عقب محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية؛ أن الحوثيين سعداء بما تحقق في المشاورات، وفقًا لـ"رويترز".
وسيشمل دور الأمم المتحدة: التحقق من السلامة والقيام بعمليات التفتيش في المطار.
المتمردون الحوثيون يوافقون على دور أممي في مطار صنعاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
أعلن متحدثٌ باسم ميليشيا الحوثي في السويد، اليوم (الخميس)، أن الميليشيا وافقت من حيث المبدأ على دور الأمم المتحدة في مطار صنعاء.
وذكر المتحدث عقب محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية؛ أن الحوثيين سعداء بما تحقق في المشاورات، وفقًا لـ"رويترز".
وسيشمل دور الأمم المتحدة: التحقق من السلامة والقيام بعمليات التفتيش في المطار.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
06:31 PM
يشمل التحقق من السلامة والقيام بعمليات التفتيش
أعلن متحدثٌ باسم ميليشيا الحوثي في السويد، اليوم (الخميس)، أن الميليشيا وافقت من حيث المبدأ على دور الأمم المتحدة في مطار صنعاء.
وذكر المتحدث عقب محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية؛ أن الحوثيين سعداء بما تحقق في المشاورات، وفقًا لـ"رويترز".
وسيشمل دور الأمم المتحدة: التحقق من السلامة والقيام بعمليات التفتيش في المطار.
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المصدر : الخليج 365
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