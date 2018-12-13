المتمردون الحوثيون يوافقون على دور أممي في مطار صنعاء

محمد بن مسعود - الدمام - يشمل التحقق من السلامة والقيام بعمليات التفتيش

أعلن متحدثٌ باسم ميليشيا الحوثي في السويد، اليوم (الخميس)، أن الميليشيا وافقت من حيث المبدأ على دور الأمم المتحدة في مطار صنعاء.

وذكر المتحدث عقب محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية؛ أن الحوثيين سعداء بما تحقق في المشاورات، وفقًا لـ"رويترز".

وسيشمل دور الأمم المتحدة: التحقق من السلامة والقيام بعمليات التفتيش في المطار.