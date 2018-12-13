"الحريري": السعودية ستساعد لبنان اقتصاديًا بمجرد تشكيل الحكومة

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قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (الخميس): "إن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديًا بمجرد تشكيل حكومة جديدة".
ونقلت "رويترز" عن "الحريري" قوله في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن: "بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصاديًا".
"الحريري": السعودية ستساعد لبنان اقتصاديًا بمجرد تشكيل الحكومةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (الخميس): "إن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديًا بمجرد تشكيل حكومة جديدة".
ونقلت "رويترز" عن "الحريري" قوله في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن: "بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصاديًا".
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
06:09 PM
كشف عن أن الرياض تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه بلاده
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (الخميس): "إن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديًا بمجرد تشكيل حكومة جديدة".
ونقلت "رويترز" عن "الحريري" قوله في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن: "بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصاديًا".
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المصدر : الخليج 365
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