شاهد.. "مازن وثعلوب" لتعليم الإملاء لطلاب الثالث الابتدائي

محمد بن مسعود - الدمام - 30 حلقة لشخصيات الرسوم المتحركة لجذب انتباه التلاميذ

أطلقت وزارة التعليم شخصيتي "مازن وثعلوب" كرسوم متحركة جذابة في إطار تعليم مبادئ الإملاء لمساندة كتاب "الإملاء والخط" للصف الثالث الابتدائي، وذلك من خلال 30 حلقة.

جاء هذا التحرك في إطار التحول الجديد الذي تشهده استراتيجيات المناهج الدراسية بوزارة التعليم بدءًا من الفصل الدراسي القادم وما يليه من الأعوام الدراسية القادمة.

وتضمنت الحلقات موضوعات متنوعة قدمت بشكل مشوق ومحبب للصغار لتلافي الوقوع في الأخطاء الإملائية ومنها "إهمال نقطتي التاء المربوطة" و"ربط التاء المفتوحة" و"اللام الشمسية" و"الهمزة المتوسطة المكسورة".

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أعلن عن عودة منهج "الإملاء والخط" للمرحلة الابتدائية بداية من الصف الثالث الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، على أن تكون بقية السنوات في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي القادم.

وقال "العيسى": مرحلة تحديث المناهج والمقررات الدراسية وتطوير المحتوى العلمي متواصلة ومستمرة خاصة في زمن "الانفجار المعرفي والمعلوماتي" الذي يمثل التحدي الأكبر أمام الطلاب اليوم على مستوى العالم.

وأعلنت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، والمؤسسات ذات الخبرة، أول أمس، إطلاق مجموعة من المناهج المقررة لمختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام.