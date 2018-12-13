مشرفة تربوية: إعادة "الإملاء والخط" خطوة انتظرناها منذ سنوات

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استبشرت المشرفة التربوية بتعليم الرياض الدكتورة سعاد الجهني، بقرار وزارة التعليم بإعادة مادتَي "الإملاء والخط" لمقررات التعليم ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني.
وقالت "الجهني" لـ"الخليج 365": هذا قرار سليم وخطوة موفقة انتظرناها منذ سنوات لتحسين مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية والكتابية.
وأضافت: تعليم اللغة الأم عند كل الشعوب يعتمد على مهارات كتابية وشفوية أساسية، ولا يتسنّى تعلُّمها بعيداً عن درس "الإملاء والخط"، ومن ثَم يجب منحهما جُلَّ الاهتمام في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقويم للمناهج في وزارات التعليم.
وأردفت: لا يمكن أن نُغفل ما تتميز به لغتنا الغَرَّاء بجمال حرفها ورشاقة رسمه، ولا سبيل لتمكين الأجيال من إبداعه والتفنُّن بأداء أنواع الخطوط العربية؛ إلا عبر تخصيص منهجٍ للخط العربي وحصة له.
وتابعت: لا مجال للتحسر بعد اليوم؛ فقد كنا نقارن ما درسناه وخطّته أقلامنا واكتسبناه من معرفة في الخطوط وأنواعها بما لم يجرّبه جيل اليوم.
واختتمت بقولها: كل أناملنا تخطّ وتبدع بالحروف العربية، كيف لا وكلنا عربيّ؟!
مشرفة تربوية: إعادة "الإملاء والخط" خطوة انتظرناها منذ سنواتنافل السبيعي الخليج 365 2018-12-13
استبشرت المشرفة التربوية بتعليم الرياض الدكتورة سعاد الجهني، بقرار وزارة التعليم بإعادة مادتَي "الإملاء والخط" لمقررات التعليم ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني.
وقالت "الجهني" لـ"الخليج 365": هذا قرار سليم وخطوة موفقة انتظرناها منذ سنوات لتحسين مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية والكتابية.
وأضافت: تعليم اللغة الأم عند كل الشعوب يعتمد على مهارات كتابية وشفوية أساسية، ولا يتسنّى تعلُّمها بعيداً عن درس "الإملاء والخط"، ومن ثَم يجب منحهما جُلَّ الاهتمام في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقويم للمناهج في وزارات التعليم.
وأردفت: لا يمكن أن نُغفل ما تتميز به لغتنا الغَرَّاء بجمال حرفها ورشاقة رسمه، ولا سبيل لتمكين الأجيال من إبداعه والتفنُّن بأداء أنواع الخطوط العربية؛ إلا عبر تخصيص منهجٍ للخط العربي وحصة له.
وتابعت: لا مجال للتحسر بعد اليوم؛ فقد كنا نقارن ما درسناه وخطّته أقلامنا واكتسبناه من معرفة في الخطوط وأنواعها بما لم يجرّبه جيل اليوم.
واختتمت بقولها: كل أناملنا تخطّ وتبدع بالحروف العربية، كيف لا وكلنا عربيّ؟!
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
05:42 PM
بعد قرار "التعليم" بدمجهما في المقررت مع الفصل الدراسي الثاني
استبشرت المشرفة التربوية بتعليم الرياض الدكتورة سعاد الجهني، بقرار وزارة التعليم بإعادة مادتَي "الإملاء والخط" لمقررات التعليم ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني.
وقالت "الجهني" لـ"الخليج 365": هذا قرار سليم وخطوة موفقة انتظرناها منذ سنوات لتحسين مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية والكتابية.
وأضافت: تعليم اللغة الأم عند كل الشعوب يعتمد على مهارات كتابية وشفوية أساسية، ولا يتسنّى تعلُّمها بعيداً عن درس "الإملاء والخط"، ومن ثَم يجب منحهما جُلَّ الاهتمام في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقويم للمناهج في وزارات التعليم.
وأردفت: لا يمكن أن نُغفل ما تتميز به لغتنا الغَرَّاء بجمال حرفها ورشاقة رسمه، ولا سبيل لتمكين الأجيال من إبداعه والتفنُّن بأداء أنواع الخطوط العربية؛ إلا عبر تخصيص منهجٍ للخط العربي وحصة له.
وتابعت: لا مجال للتحسر بعد اليوم؛ فقد كنا نقارن ما درسناه وخطّته أقلامنا واكتسبناه من معرفة في الخطوط وأنواعها بما لم يجرّبه جيل اليوم.
واختتمت بقولها: كل أناملنا تخطّ وتبدع بالحروف العربية، كيف لا وكلنا عربيّ؟!
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المصدر : الخليج 365
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