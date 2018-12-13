عمالقة الفورمولا وصلوا للسعودية بعد دوران 100 ألف كلم حول العالم

محمد بن مسعود - الدمام - لأول مرة ولمدة عشر سنوات في المملكة

تشهد المملكة حاليًا حدثًا رياضيًا عملاقًا، وهو سباق الفورمولا إي العالمية لأول مرة ولمدة عشر سنوات في المملكة العربية السعودية في مدينة الدرعية التاريخية في مهرجان كبير يستمر لمدة 3 أيام.

وتشارك فرق كبرى في السباق وهم 11 فريقاً من بلجيكا - البرازيل - سويسرا - المملكة المتحدة - فرنسا - نيوزيلندا - تايلند - هولندا - ألمانيا - الأرجنتين – البرتغال، ويشارك كل فريق بمتسابقين اثنين، وتضم قائمة السائقين المشاركين أسماء كبيرة في عالم سباقات الفورمولا إي.

وستكون الفرق كالتالي: فريق نيسان إي دامز، ويمثله السائقان التايلاندي أليكسندر ألبون والسويسري سيباستيان بويمي، وفريق إنفجن فيرجين ريسنج، ويمثله السائقان البريطاني سام بيرد والهولندي روبن فرينجنز، وفريق إتش دبليو إيه رايس لاب عبر السائقين جاري بافيت وستوافيل فاندورن.

بالإضافة إلى فريق إن آي يو فورمولا إي، والذي سيقود سياراته البريطاني أوليفر تيرفي والإيطالي لوكا فيليبي، إلى جانب فريق ماهيندرا ريسنج الهند، حيث تعاقد مع البلجيكي جيروم دامبروزيو والسويدي فيلكس روزنكوفيست والألماني نيك هيدفيلد لقيادة سياراته.

ووفقًا للأرقام فإن المتسابقين قطعوا أكثر من 100 ألف كلم في سباقاتهم الماضية ووصلوا إلى الرياض لأول مرة للانطلاق من جديد في أرض المملكة العربية السعودية.