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تُجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، محادثات الفرصة الأخيرة مع القادة الأوروبيين في بروكسل في مسعى لإنقاذ اتفاق "بريكست" ومسيرتها السياسية على حد سواء.
وتحتاج رئيسة الوزراء البريطانية التي نجت من حجب الثقة عنها، في تصويت نظّمه نواب حزبها المحافظ في وقت متأخر أمس، إلى تحويل النصر، الذي حققته بفارق ضئيل في الداخل، إلى فوز في الخارج.
وستلتقي "ماي" وفقًا لـ"فرانس برس" برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإجراء "محادثات اللحظة الأخيرة"، قبل أن ينضم إليهما نظراؤها الـ27 لقمة الاتحاد الأوروبي، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إقرارهم نصّ اتفاق "بريكست".
وأعدّ باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بيانًا من ست فقرات، أعربوا عن أملهم بأن يقدم تطمينات بشأن المخاوف مما يسمى خطة "شبكة الأمان" المرتبطة بحدود إيرلندا الواردة في اتفاق "بريكست"؛ وهو ما قد يساعد في إقناع البرلمان بالموافقة عليه.
وأشادت الأطراف المعنيّة باتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل، الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي، مؤذنة بانتهاء المفاوضات التي استمرت 17 شهرًا.
في مسعى لإنقاذ "بريكست".. "ماي" تجري محادثات الفرصة الأخيرة مع "الأوروبي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
تُجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، محادثات الفرصة الأخيرة مع القادة الأوروبيين في بروكسل في مسعى لإنقاذ اتفاق "بريكست" ومسيرتها السياسية على حد سواء.
وتحتاج رئيسة الوزراء البريطانية التي نجت من حجب الثقة عنها، في تصويت نظّمه نواب حزبها المحافظ في وقت متأخر أمس، إلى تحويل النصر، الذي حققته بفارق ضئيل في الداخل، إلى فوز في الخارج.
وستلتقي "ماي" وفقًا لـ"فرانس برس" برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإجراء "محادثات اللحظة الأخيرة"، قبل أن ينضم إليهما نظراؤها الـ27 لقمة الاتحاد الأوروبي، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إقرارهم نصّ اتفاق "بريكست".
وأعدّ باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بيانًا من ست فقرات، أعربوا عن أملهم بأن يقدم تطمينات بشأن المخاوف مما يسمى خطة "شبكة الأمان" المرتبطة بحدود إيرلندا الواردة في اتفاق "بريكست"؛ وهو ما قد يساعد في إقناع البرلمان بالموافقة عليه.
وأشادت الأطراف المعنيّة باتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل، الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي، مؤذنة بانتهاء المفاوضات التي استمرت 17 شهرًا.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
05:58 PM
تحتاج إلى إنجاز خارجي ينتشل مسيرتها السياسية
تُجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، محادثات الفرصة الأخيرة مع القادة الأوروبيين في بروكسل في مسعى لإنقاذ اتفاق "بريكست" ومسيرتها السياسية على حد سواء.
وتحتاج رئيسة الوزراء البريطانية التي نجت من حجب الثقة عنها، في تصويت نظّمه نواب حزبها المحافظ في وقت متأخر أمس، إلى تحويل النصر، الذي حققته بفارق ضئيل في الداخل، إلى فوز في الخارج.
وستلتقي "ماي" وفقًا لـ"فرانس برس" برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإجراء "محادثات اللحظة الأخيرة"، قبل أن ينضم إليهما نظراؤها الـ27 لقمة الاتحاد الأوروبي، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إقرارهم نصّ اتفاق "بريكست".
وأعدّ باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بيانًا من ست فقرات، أعربوا عن أملهم بأن يقدم تطمينات بشأن المخاوف مما يسمى خطة "شبكة الأمان" المرتبطة بحدود إيرلندا الواردة في اتفاق "بريكست"؛ وهو ما قد يساعد في إقناع البرلمان بالموافقة عليه.
وأشادت الأطراف المعنيّة باتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل، الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي، مؤذنة بانتهاء المفاوضات التي استمرت 17 شهرًا.
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المصدر : الخليج 365
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