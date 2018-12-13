السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي السفير السوداني



الجزائر 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني اليوم, سفير الجمهورية السودانية لدى الجزائر العبيد محمد العبيد, وذلك بمقر السفارة السودانية في الجزائر.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سفارتي البلدين.

// انتهى //

18:39ت م

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الجزائر 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني اليوم, سفير الجمهورية السودانية لدى الجزائر العبيد محمد العبيد, وذلك بمقر السفارة السودانية في الجزائر.وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سفارتي البلدين.// انتهى //18:39ت م0203

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