السعودية اليوم / مدير جامعة جدة يُناقش فتح تخصصات جديدة بفرع الجامعة بمحافظة الكامل



جدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

ناقش معالي مدير جامعة جدة ، الدكتور عدنان الحميدان ، فتح تخصصات جديدة ، وتهيئة المكتبة العامة لأهالي محافظة الكامل فترة المساء ، وقبول الطلاب المتعثرين وإعطائهم فرصة للتسجيل مرة أخرى ، إضافة إلى بحث موضوع نقل الطالبات بالمحافظة .

جاء ذلك خلال لقاء معاليه ، بمقر جامعة جدة فرع الكامل أمس ، بمحافظ الكامل عايد بن محمد القحطاني , بحضور وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف ، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عامر الزايدي ، وعمداء كليات العلوم والآداب والحاسبات والأعمال بالكامل ، ورؤساء الإدارات الحكومية والمشائخ والأعيان بالمحافظة .

وفي نهاية اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم من شأنها الإسهام في تنمية المحافظة ، وتطويرها وفق رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

18:37ت م

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جدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسناقش معالي مدير جامعة جدة ، الدكتور عدنان الحميدان ، فتح تخصصات جديدة ، وتهيئة المكتبة العامة لأهالي محافظة الكامل فترة المساء ، وقبول الطلاب المتعثرين وإعطائهم فرصة للتسجيل مرة أخرى ، إضافة إلى بحث موضوع نقل الطالبات بالمحافظة .جاء ذلك خلال لقاء معاليه ، بمقر جامعة جدة فرع الكامل أمس ، بمحافظ الكامل عايد بن محمد القحطاني , بحضور وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف ، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عامر الزايدي ، وعمداء كليات العلوم والآداب والحاسبات والأعمال بالكامل ، ورؤساء الإدارات الحكومية والمشائخ والأعيان بالمحافظة .وفي نهاية اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم من شأنها الإسهام في تنمية المحافظة ، وتطويرها وفق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //18:37ت م0201

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