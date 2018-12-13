ثقافي / قسم الفنون البصرية بكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة تشارك بملتقى ألوان السعودية



الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، ممثلة بقسم الفنون البصرية ، بملتقى ألوان

من جانبها أوضحت رئيسة قسم الفنون البصرية الدكتورة مها بنت أمين خياط ، أن القسم يشارك هذا العام من خلال جناح الفنون البصرية ، حيث تعد هذه المشاركة الثالثة للجامعة بملتقى ألوان السعودية .

وأضافت أن التواجد هذا العام تركز على بث العديد من الرسائل الإيجابية ، بالإضافة إلى ترغيب الجمهور بالإرتباط بعالم الفن والتصوير الفوتغرافي ، ورسم الجمال على حاضر ومستقبل المدينة ، كما تسعى الكلية إلى تخريج العديد من الدفعات من بنات الوطن المبدعات في العديد من الأقسام التي تضمها الكلية ، عبر التواجد والتنافس في كل المحافل الملحية والإقليمية والدولية في مجال الفدنون البصرية ، والمساهمة برسم مستقبل مبهر للوطن .

// انتهى //

18:36ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واستشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، ممثلة بقسم الفنون البصرية ، بملتقى ألوان السعودية 2018 م ، والذي تم افتتاحه أمس الأربعاء ، بجناح ضم العديد من الصور والجماليات التي تقدمها طالبات الكلية للزوار والمشاركين بالمعرض .من جانبها أوضحت رئيسة قسم الفنون البصرية الدكتورة مها بنت أمين خياط ، أن القسم يشارك هذا العام من خلال جناح الفنون البصرية ، حيث تعد هذه المشاركة الثالثة للجامعة بملتقى ألوان السعودية .وأضافت أن التواجد هذا العام تركز على بث العديد من الرسائل الإيجابية ، بالإضافة إلى ترغيب الجمهور بالإرتباط بعالم الفن والتصوير الفوتغرافي ، ورسم الجمال على حاضر ومستقبل المدينة ، كما تسعى الكلية إلى تخريج العديد من الدفعات من بنات الوطن المبدعات في العديد من الأقسام التي تضمها الكلية ، عبر التواجد والتنافس في كل المحافل الملحية والإقليمية والدولية في مجال الفدنون البصرية ، والمساهمة برسم مستقبل مبهر للوطن .// انتهى //18:36ت م0200

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