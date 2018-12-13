

بيروت 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

أطلقت قوات العدو الإسرائيلي اليوم، منطادًا مجهزًا بكاميرات مراقبة في أجواء بلدة العباسية الجنوبية اللبنانية المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أقدمت تلك القوات المعادية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، على رفع جهاز تصوير كبير، وأجهزة أخرى بواسطة رافعة عملاقة بمحاذاة الجدار الإسمنتي مقابل الطريق الداخلية عند بوابة فاطمة الحدودية الفاصلة عن الأراضي المحتلة.

ولفتت الوكالة النظر إلى أن هذا التحرك المعادي تزامن مع تحليق طائرة إستطلاع إسرائيلية من دون طيار، في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا وصولًا حتى مرتفعات جبل الشيخ.

// انتهى //

18:23ت م

0199



بيروت 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأطلقت قوات العدو الإسرائيلي اليوم، منطادًا مجهزًا بكاميرات مراقبة في أجواء بلدة العباسية الجنوبية اللبنانية المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة.كما أقدمت تلك القوات المعادية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، على رفع جهاز تصوير كبير، وأجهزة أخرى بواسطة رافعة عملاقة بمحاذاة الجدار الإسمنتي مقابل الطريق الداخلية عند بوابة فاطمة الحدودية الفاصلة عن الأراضي المحتلة.ولفتت الوكالة النظر إلى أن هذا التحرك المعادي تزامن مع تحليق طائرة إستطلاع إسرائيلية من دون طيار، في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا وصولًا حتى مرتفعات جبل الشيخ.// انتهى //18:23ت م0199

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / قوات جيش الاحتلال تُطلق منطادًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وتسيّر طائرات تجسس جنوب لبنان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .