السعودية اليوم / الشيخ السديس يشيد بجهود الجامعة الإسلامية العالمية



مكة المكرمة 6 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال لقائه اليوم مدير الجامعة العالمية الإسلامية في إسلام أباد الدكتور أحمد بن يوسف الدرويش والوفد المرافق له استعدادات الرئاسة لكل ما يخدم الشؤون العملية التعليمية ودعم البحوث العلمية التي تساهم بشكل مباشر في خدمة التعليم وتطويره في المنطقة بوجه الخصوص وفي العالم الإسلامي بشكل عام مثنياً على جهود الجامعة الإسلامية الدعوية والتوجيهية والإرشادية والتي تعد إحدى صروح الثقافة والمعرفة في العالم الإسلامي.

وأعرب الوفد الزائر عن شكرهم وإعجابهم وتقديرهم لما شاهدوه من اهتمام ورعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشرفين -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشرفين وقاصديهما خاصة.

// انتهى //

18:07ت م

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مكة المكرمة 6 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال لقائه اليوم مدير الجامعة العالمية الإسلامية في إسلام أباد الدكتور أحمد بن يوسف الدرويش والوفد المرافق له استعدادات الرئاسة لكل ما يخدم الشؤون العملية التعليمية ودعم البحوث العلمية التي تساهم بشكل مباشر في خدمة التعليم وتطويره في المنطقة بوجه الخصوص وفي العالم الإسلامي بشكل عام مثنياً على جهود الجامعة الإسلامية الدعوية والتوجيهية والإرشادية والتي تعد إحدى صروح الثقافة والمعرفة في العالم الإسلامي.وأعرب الوفد الزائر عن شكرهم وإعجابهم وتقديرهم لما شاهدوه من اهتمام ورعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشرفين -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشرفين وقاصديهما خاصة.// انتهى //18:07ت م0192

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