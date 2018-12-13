السعودية اليوم / الجامعة العربية تستضيف ورشة عمل حول الطاقة المتجددة وكفاءتها



القاهرة 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

تستضيف جامعة الدول العربية يوم الأحد المقبل, ورشة عمل بعنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء".

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي في تصريح له اليوم، أن الورشة ستناقش عددًا من الموضوعات على رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي، وتطور أسواق الطاقة على المستوى الأوروبي, إلى جانب القواعد التنظيمية لتبادل الطاقة، ومناقشة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية, أهمية هذه الأنشطة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الهيئات العاملة في مجال الطاقة.

// انتهى //

17:47ت م

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القاهرة 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واستستضيف جامعة الدول العربية يوم الأحد المقبل, ورشة عمل بعنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء".وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي في تصريح له اليوم، أن الورشة ستناقش عددًا من الموضوعات على رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي، وتطور أسواق الطاقة على المستوى الأوروبي, إلى جانب القواعد التنظيمية لتبادل الطاقة، ومناقشة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة.وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية, أهمية هذه الأنشطة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الهيئات العاملة في مجال الطاقة.// انتهى //17:47ت م0183

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