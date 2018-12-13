السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

أوقفت قوات الأمن الجزائري بمحافظة تبسة شرق الجزائر عنصري دعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, أن قواتها أوقفت كذلك مهربين بمحافظة عنابة, فيما قامت قوات حرس السواحل بكل من تلمسان والأغواط بتوقيف سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

// انتهى //

17:46ت م

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الجزائر 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأوقفت قوات الأمن الجزائري بمحافظة تبسة شرق الجزائر عنصري دعم للجماعات الإرهابية.وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, أن قواتها أوقفت كذلك مهربين بمحافظة عنابة, فيما قامت قوات حرس السواحل بكل من تلمسان والأغواط بتوقيف سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.// انتهى //17:46ت م0182

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