السعودية اليوم / نائب أمير الشرقية يفتتح المؤتمر العالمي لأمراض السرطان ويكرم الفائزين بجائزة أمير المنطقة لأبحاث السرطان



الخبر 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الفائزين بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان في دورتها الرابعة، بعد أن استقبلت لجنة التحكيم العديد من الأبحاث بمجال أمراض السرطان من الاستشاريين المختصين من مختلف مناطق المملكة والدول الخليجية والعربية، حيث فاز بالمركز الأول الدكتور محمد محيسن من جامعة الاسكندرية وبالمركز الثاني فاز ثلاثة من طلاب كلية الطب بمستشفى القوات المسلحة بالقاهرة والمركز الثالث الدكتور محمد أبو عجيله من جامعة الاسكندرية‪ .

جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم المؤتمر العالمي السنوي الثاني عشر لأمراض السرطان الذي تنظمه جمعية السرطان

وفور وصول سموه لمقر المؤتمر اطلع على المعرض المصاحب للمؤتمر الذي ضم العديد من الجهات المختصة في مكافحة مرض السرطان.

وفي الختام كرم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية شركة أرامكو السعودية ممثلة في نائب الرئيس لشؤون أرامكو لتبرعهم بمبلغ مليوني ريال لدعم العيادات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي, إضافة إلى تكريم الدكتور فؤاد بيضون لدوره في استقطاب الأطباء السعوديين لتدريبهم في المركز الطبية المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية‪ .

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي, عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته لهذا المؤتمر الطبي, مثمناً لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية تشريفه المناسبة وتكريمه للأطباء الفائزين بجائزة أمير المنطقة الشرقية لأبحاث السرطان، مبيناً أن المؤتمر العلمي العالمي الثاني عشر لجمعية السرطان السعودية يتم من خلاله تنظيم ورشتي عمل الأولى خاصة بأبحاث السرطان بمشاركة مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، والثانية موجهة للكوادر التمريضية بالتعاون مع مركز هيوستن ماثاديست بالولايات المتحدة الأمريكية، كما نحتفل خلاله بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان في دورتها الرابعة يتنافس عليها 25 باحثاً من عدة دول عربية بأبحاث تم تحكيمها من قبل أحد عشر محكماً من أكفأ الاستشاريين في علوم الأورام محققين بذلك الهدف المنشود في تحفيز الباحثين من الشباب ما دون 45 عاماً في المضي قدماً في تطوير أبحاث السرطان في منطقتنا العربية.‬

فما أكدت رئيسة قسم الأورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الدكتورة نفيسة الفارس، أن هذا المؤتمر جاء للوقوف على مستجدات رعاية أمراض السرطان سعياً للتميز في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وتطوير خدمات رعاية المرضى بشمولية ومهنية عالية ، وهو ما يضاف لتميز المنطقة الشرقية بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تقديم الخدمات العلاجية ، مبينة أن المركز يفخر بكونه أول مركز يعمل على تقديم الخدمات الطبية بشمولية وتكامل لعلاج السرطان جراحياً وكيميائيا وبيولوجيا ليكون بذلك علامة وإضافة لمنجزات طب الأورام في المملكة‪ .‬

وأشارت الدكتورة الفارس إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء في مجال البحث بعلوم السرطان لتقديم خبراتهم في هذا المؤتمر بالشراكة مع جمعية السرطان السعودية ومع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض التي تأتي حرصا على التعليم والتدريب والمشاركة المجتمعية‪ .‬

من جانبه أوضح رئيس مركز الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور محمد الشبانه، أن رسالة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث تتمثل في العمل على توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة ، حيث أن مجال الأورام بدأ بالمستشفى بتقديم الخدمات المتخصصة لتشخيص وعلاج الأورام منذ مايزيد عن الأربعين عام وتجاوز عدد مرضى الأورام الذين قدم لهم المستشفى الخدمات الطبية منذ إنشائه 100 ألف مريض ومريضة‪ .‬

‪ من جهته بين رئيس اللجنة العلمية بجمعية السرطان السعودية بالشرقية -رئيس المؤتمر- الدكتور إبراهيم الشنيبر, أن المؤتمر يتضمن عدد ١٠ جلسات علمية، تناقش خلالها أهم أنواع الأمراض السرطانية بالمملكة والوطن العربي ومنها أورام الثدي والجهاز الهضمي والتناسلي والبولي وسرطان المخ والجهاز العصبي وسرطان الدم، مضيفاً تم تخصيص الجلسات للتطرق إلى أهم العمليات الجراحية وآخر المستجدات في النواحي العلمية والتكنولوجية والأدوية الكيماوية الحديثة والعلاج الإشعاعي المستخدم لهذا المرض ، إضافة إلى العلاج المناعي لبعض انواع الأمراض السرطانية‪.‬

وأشار الشنيبر إلى اعتماد هيئة التخصصات السعودية الطبية 16 ساعة علمية للمشاركين ، حيث سيعقد المؤتمر ورشتي عمل تستهدف الأولى الكوادر التمريضية من النساء لتثقيفهن بالتعامل مع مرضى السرطان والثانية لتعليم الباحثين الأسس العلمية الصحيحة لعمل أبحاث السرطان‪.‬

// انتهى //

17:31ت م

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الخبر 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الفائزين بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان في دورتها الرابعة، بعد أن استقبلت لجنة التحكيم العديد من الأبحاث بمجال أمراض السرطان من الاستشاريين المختصين من مختلف مناطق المملكة والدول الخليجية والعربية، حيث فاز بالمركز الأول الدكتور محمد محيسن من جامعة الاسكندرية وبالمركز الثاني فاز ثلاثة من طلاب كلية الطب بمستشفى القوات المسلحة بالقاهرة والمركز الثالث الدكتور محمد أبو عجيله من جامعة الاسكندرية‪ .جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم المؤتمر العالمي السنوي الثاني عشر لأمراض السرطان الذي تنظمه جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لمدة يومين بفندق المريديان بالخبر، بحضور 120 استشارياً سعوديا وعالمياً مختصين في أمراض السرطان.وفور وصول سموه لمقر المؤتمر اطلع على المعرض المصاحب للمؤتمر الذي ضم العديد من الجهات المختصة في مكافحة مرض السرطان.وفي الختام كرم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية شركة أرامكو السعودية ممثلة في نائب الرئيس لشؤون أرامكو لتبرعهم بمبلغ مليوني ريال لدعم العيادات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي, إضافة إلى تكريم الدكتور فؤاد بيضون لدوره في استقطاب الأطباء السعوديين لتدريبهم في المركز الطبية المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية‪ .وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي, عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته لهذا المؤتمر الطبي, مثمناً لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية تشريفه المناسبة وتكريمه للأطباء الفائزين بجائزة أمير المنطقة الشرقية لأبحاث السرطان، مبيناً أن المؤتمر العلمي العالمي الثاني عشر لجمعية السرطان السعودية يتم من خلاله تنظيم ورشتي عمل الأولى خاصة بأبحاث السرطان بمشاركة مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، والثانية موجهة للكوادر التمريضية بالتعاون مع مركز هيوستن ماثاديست بالولايات المتحدة الأمريكية، كما نحتفل خلاله بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان في دورتها الرابعة يتنافس عليها 25 باحثاً من عدة دول عربية بأبحاث تم تحكيمها من قبل أحد عشر محكماً من أكفأ الاستشاريين في علوم الأورام محققين بذلك الهدف المنشود في تحفيز الباحثين من الشباب ما دون 45 عاماً في المضي قدماً في تطوير أبحاث السرطان في منطقتنا العربية.‬فما أكدت رئيسة قسم الأورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الدكتورة نفيسة الفارس، أن هذا المؤتمر جاء للوقوف على مستجدات رعاية أمراض السرطان سعياً للتميز في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وتطوير خدمات رعاية المرضى بشمولية ومهنية عالية ، وهو ما يضاف لتميز المنطقة الشرقية بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تقديم الخدمات العلاجية ، مبينة أن المركز يفخر بكونه أول مركز يعمل على تقديم الخدمات الطبية بشمولية وتكامل لعلاج السرطان جراحياً وكيميائيا وبيولوجيا ليكون بذلك علامة وإضافة لمنجزات طب الأورام في المملكة‪ .‬وأشارت الدكتورة الفارس إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء في مجال البحث بعلوم السرطان لتقديم خبراتهم في هذا المؤتمر بالشراكة مع جمعية السرطان السعودية ومع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض التي تأتي حرصا على التعليم والتدريب والمشاركة المجتمعية‪ .‬من جانبه أوضح رئيس مركز الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور محمد الشبانه، أن رسالة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث تتمثل في العمل على توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة ، حيث أن مجال الأورام بدأ بالمستشفى بتقديم الخدمات المتخصصة لتشخيص وعلاج الأورام منذ مايزيد عن الأربعين عام وتجاوز عدد مرضى الأورام الذين قدم لهم المستشفى الخدمات الطبية منذ إنشائه 100 ألف مريض ومريضة‪ .‬‪ من جهته بين رئيس اللجنة العلمية بجمعية السرطان السعودية بالشرقية -رئيس المؤتمر- الدكتور إبراهيم الشنيبر, أن المؤتمر يتضمن عدد ١٠ جلسات علمية، تناقش خلالها أهم أنواع الأمراض السرطانية بالمملكة والوطن العربي ومنها أورام الثدي والجهاز الهضمي والتناسلي والبولي وسرطان المخ والجهاز العصبي وسرطان الدم، مضيفاً تم تخصيص الجلسات للتطرق إلى أهم العمليات الجراحية وآخر المستجدات في النواحي العلمية والتكنولوجية والأدوية الكيماوية الحديثة والعلاج الإشعاعي المستخدم لهذا المرض ، إضافة إلى العلاج المناعي لبعض انواع الأمراض السرطانية‪.‬وأشار الشنيبر إلى اعتماد هيئة التخصصات السعودية الطبية 16 ساعة علمية للمشاركين ، حيث سيعقد المؤتمر ورشتي عمل تستهدف الأولى الكوادر التمريضية من النساء لتثقيفهن بالتعامل مع مرضى السرطان والثانية لتعليم الباحثين الأسس العلمية الصحيحة لعمل أبحاث السرطان‪.‬// انتهى //17:31ت م0176

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