السعودية | آخر تطورات قضية الهارب أحمد بن راشد .. وهذا ما قررته المحكمة الجزائية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:27 مساءً, 13 ديسمبر 2018 م

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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي, سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ( 1060157052) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها ، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.