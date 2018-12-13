السعودية | آخر تطورات قضية الهارب أحمد بن راشد .. وهذا ما قررته المحكمة الجزائية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن آخر تطورات قضية الهارب أحمد بن راشد .. وهذا ما قررته المحكمة الجزائية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:27 مساءً, 13 ديسمبر 2018 م
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي, سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ( 1060157052) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها ، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
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