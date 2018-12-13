شكرا لقرائتكم خبر عن رائد فضاء نجا من هبوط اضطراري ويستعد لرحلة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قال أحد رائدي فضاء قاما بمحاولة إطلاق فاشلة باتجاه محطة الفضاء الدولية في أكتوبر إنه مستعد لمحاولة الإطلاق المقبلة المقررة في فبراير المقبل، مضيفا أنه يعي وكل زملائه المخاطر التي تنطوي عليها الرحلات الفضائية.

وكان نيك هيج يتحدث في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية شاركت فيه أيضا رائدة الفضاء كريستينا كوخ وهي مهندسة رحلة فبراير.

واضطر الأمريكي هيج ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين لإجراء هبوط اضطراري دراماتيكي بمركبة فضاء من طراز سويوز يوم 11 أكتوبر بسبب خلل أصاب صاروخ الإطلاق بعد قليل من انطلاقه من قاعدة بايكونور في قازاخستان.

وانفصلت المركبة عن الصاروخ وهبطت إلى الأرض بعد 34 دقيقة.

ومن المقرر أن ينطلق هيج وكوخ وأوفتشينين إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز من قاعدة بايكونور في فبراير.

وقالت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن الثلاثة سينضمون إلى طاقم المحطة وسيعودون إلى الأرض في أكتوبر تشرين الأول 2019.