شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون: «فورميلا أي» لم يكن ليجري لولا تدخل ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

• استضافة الدرعية للبطولة يتيح للمملكة عرض تراثها الثقافي والحضاري

• السباق في تعزيز دور السياحة في خلق 600 ألف فرصة عمل

يسهم استضافة المملكة للبطولات الدولية الكبرى بحضور الإعلاميين الدوليين ، في نقل الصورة الحقيقية للمملكة وشعبها إلى العالم ، وقال مراقبون أن حوالي 80 مليون شخص من مختلف دول العالم يتابعون سباقات "فورميلا"، وهو ما يتيح للمملكة عرض تراثها الثقافي والحضاري من خلال اختيار محافظة الدرعية لاستضافة بطولة "فورميلا إي"، حيث أن الدرعية التاريخية تنضم إلى مدن نيويورك وباريس وبرلين وروما ومونت كارلو وهونغ كونغ، في استضافة سباقات "فورميلا إي" العالمية.

ويعتبر استضافة "فورميلا إي" باكورة لسلسلة من فعاليات كبرى تعزز مكانة الدرعية كمركز سياحي وثقافي حيوي عالمي حسب توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، كما أن سباق "فورميلا إي" لم يكن ليجري في الدرعية لولا تدخل سمو ولي العهد لإنجاز مشروع تطوير حي الطريف في فترة وجيزة من خلال هيئة تطوير بوابة الدرعية، بينما كان معلقاً لمدة 22 عاماً.

وأضاف المراقبون أن استضافة "فورميلا إي" يعزز دور قطاع السياحة كأحد مستهدفات رؤية 2030 من خلال الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة والمشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يهدف لإضافة 300 مليار ريال (10٪ من الناتج المحلي) خلال السنوات القادمة.

كما أن استضافة المملكة لسباق فورميلا لمدة عشر سنوات سيسهم في تعزيز دور قطاع السياحة في خلق ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الطلب على تذاكر بطولة "فورميلا إي" بلغ ثلاثة أضعاف المتاح وهو 40 ألف تذكرة، غالبيتهم العظمى من داخل السعودية، ما يعبر عن رغبة حقيقة لحضور مثل تلك الفعاليات، كما بطولة "فورميلا إي" للسيارات الكهربائية تعتبر أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تستضيفها الدرعية.

وتنطلق المباراة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق "فورميلا إي" بمشاركة 11 فريقًا و22 سيارة Gen2 كهربائية إلى المضمار لأول مرة على الإطلاق.

ومضمار الدرعية الذي يستضيف منافسات سباقات "فورميلا إي" تم تجهيزه لهذا الغرض ويبلغ طوله 2.495 كم، حيث يسعى المتسابقون بكل حماس للفوز بالمركز الأول لهذا الموسم، كما يقدم سباق "فورميلا إي" لقطاع الرياضة السعودية شكلاً جديداً من الدرعية، قلب العاصمة السعودية التاريخية، حيث تمتزج الرياضة مع الترفيه والاستدامة والتقنية والابتكار.

وتستمر بطولة "فورميلا إي" لثلاثة أيام وتتضمن وسيلة مثلى ومبتكرة من وسائل الترفيه العائلي المليئة بالإثارة والدهشة والحماس.

ويشمل سباق "فورميلا إي" على عروض حية مدهشة عالمية ومحلية يتقدمها السباق باعتباره الأول من نوعه لرياضة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، كما يمكن سباق "فورميلا إي" جميع الحاضرين من الاستمتاع بتجارب ومغامرات تفاعلية وابتكارات مذهلة من بعض العلامات التجارية الرائدة في العالم تتيح خيارات متعددة لضمان استمتاع جميع الأفراد والعائلات.