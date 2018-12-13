شكرا لقرائتكم إيران حاولت اختراق رسائل الإدارة الأميركية واستهدفت خبراء الذرة العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت وكالة الأنباء الأميركية “أسوشيتد برس” تفاصيل أخطر محاولة من جانب إيران للتسلل إلى داخل الولايات المتحدة، وتحديدًا الإدارة الأميركية، عن طريق التجسس وشن هجمات إلكترونية على حسابات المسؤولين العاملين في واشنطن، بعد فرض الرئيس دونالد ترامب لسلسلة من العقوبات الاقتصادية ضدها.

وفي الوقت الذي أعاد فيه الرئيس الأميركي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران الشهر الماضي، سارع المتسللون إلى اقتحام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمسؤولين الأميركيين المكلفين بإنفاذها، وذلك وفقًا لما كشفته الوكالة الأميركية.

واعتمدت “أسوشييتد برس” على البيانات التي جمعتها مجموعة الأمن السيبراني التي تتخذ من لندن مقرًا لها، وذلك لتتبع كيف أن مجموعة قرصنة غالباً ما تُلقب بـ “تشارمنج كيتن” قضت الشهر الماضي في محاولة لكسر الضوابط الأمنية لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة لأكثر من 12 مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية.

وأكدت الوكالة الأميركية أن إيران حاولت اختراق حسابات العديد من الرافضين لها والمنتقدين لممارساتها الإرهابية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى مجموعة من علماء الذرة العرب، الذين يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال داخل الولايات المتحدة.

وقال فريدريك كاجان، الباحث في معهد “أميركان إنتربرايز” الذي كتب عن التجسس الإيراني وكان من بين المستهدفين: “تعد هذه هي الوسيلة الوحيدة لإيران لاكتشاف ماذا يجري بعد العقوبات”.

وأكد كاجان أنه منزعج من استهداف خبراء نوويين أجانب، مؤكدًا أن “هذا أكثر مدعاة للقلق مما كنت أتوقعه”.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن خطأً فنياً تسبب بشكل رئيسي في الكشف عن خطة إيران، حيث عثرت الخوادم الإلكترونية على قائمة تحتوي على 77 عنوانًا لبريد إلكتروني لـ”Gmail” و”Yahoo”، وهي التي تم استهدافها من قبل المتسللين الذين قاموا بتسليمها إلى “أسوشيتد برس”.

وعلى الرغم من أن هذه العناوين لا تمثل سوى جزء صغير من مجهود الهاكرز الشامل في إيران – وليس من الواضح كم عدد الحسابات التي تم اختراقها بنجاح – فإنها لا تزال توفر رؤية ثاقبة لأولويات التجسس في طهران.



فيديو.. ضبط 4.3 كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة بجدة



#ترامب يبعث برسالة واضحة من وراء تصريحاته عن المملكة



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.