شكرا لقرائتكم الحريري من لندن: السعودية تنتظر تشكيل حكومة لبنان لتوقيع هذه الاتفاقيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد رئيس وزراء لبنان المكلف، سعد الحريري، بالعلاقات السعودية اللبنانية، مؤكداً أن المملكة تنتظر تشكيل الحكومة اللبنانية لدعمها بعدد من الاتفاقيات.

وقال الحريري الذي يزور لندن حالياً: علاقتي جيدة جداً من المملكة العربية السعودية وهناك عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع المملكة فور تشكيل الحكومة.

وقال الحريري من لندن: “بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصادياً”.

وتابع الحريري العلاقات جيدة مع المملكة، وهناك عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع المملكة فور تشكيل الحكومة”.

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