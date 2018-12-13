شكرا لقرائتكم اليماني: مشروع إنهاء الانقلاب يبدأ من الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

في أول تعليق رسمي لليمن على الاتفاق الذي تمخضت عنه مشاورات السويد اليوم قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني: إن الاتفاقات المبرمة مع الحوثيين في مفاوضات السويد افتراضية، والمجتمع الدولي مسؤول عن إجبارهم على تنفيذها.

وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم، الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة.

كما ينص الاتفاق على وجوب انسحاب المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة وتسليمه للحكومة بصفتها الممثل الشرعي للجمهورية اليمنية مع تعزيز دور الأمم المتحدة.

وقال اليماني، أثناء مؤتمر صحفي عقده في ختام المفاوضات المنعقدة في بلدة ريمبو السويدية، إن الحكومة اليمنية كانت قد أبرمت 75 اتفاقاً مع الحوثيين لكنهم لم يلتزموا بها.

واتهم اليماني، الحوثيين برفض رفع الحصار عن مدينة تعز، مضيفاً أن المفاوضات تمخضت عن اتفاق على إنشاء لجنة خاصة بإنهاء حصار المدينة وفتح ممرات آمنة فيها تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعرب رئيس وفد الحكومة عن أسفه إزاء عدم إحراز تقدم في الملف الاقتصادي بالمفاوضات، مضيفاً أن سبب ذلك يكمن في تعنت الحوثيين.

وفيما يتعلق بملف مطار صنعاء، قال اليماني: إن الحكومة كانت مستعدة لفتحه أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن، لكنّ الحوثيين رفضوا هذه المبادرة.

وأكد اليماني أن الحوثيين وافقوا على الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واصفاً هذا الاتفاق بأنه “إنجاز” غير مسبوق منذ بداية الأزمة، وتابع: “مشروع إنهاء الانقلاب يبدأ من الحديدة”.

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